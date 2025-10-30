Elárulta a veterán sprinter, hogy 92 évesen mitől ennyire fitt

Hírlevél

Emma Mazzenga különleges dolgokra képes. A veterán sprinter 92 évesen alig több mint 50 másodperc alatt futja le a 200 méteres távot, és most elárulta, minek köszönhető, hogy még mindig ilyen jó formában van.
veterán

A veterán sprinter az évek során több világrekordot is megdöntött, valamint 12 világbajnoki címet szerzett a korosztályos versenyeken. A CNN riportere, Antonia Mortensen az észak-olaszországi Padovában találkozott Mazzengával, hogy megtudja, mi a titka ennek a hihetetlen fizikai és mentális frissességnek. A 92 éves hölgyet már tudósok is tanulmányozzák. 

A veterán sprinter, Emma Mazzenga (középen) a 2015-ös korosztályos Európa-bajnokságon – Fotó: Philippe Desmazes/ AFP
A veterán sprinter, Emma Mazzenga (középen) a 2015-ös korosztályos Európa-bajnokságon
Fotó: Philippe Desmazes/ AFP

A veterán sprintert nem az érmek motiválják 

Mazzenga Padovában él, ahol a helyi atlétikai pályán hetente többször edz. Elárulta, hogy soha nem az éremért futott, hanem az élet öröméért.

A futás számomra szabadság. Amikor mozgok, érzem, hogy még mindig fiatal vagyok

– mondta mosolyogva.

A korábbi testnevelő tanárnő már fiatalon is szeretett sportolni, de komolyabban csak nyugdíjas éveiben kezdett újra versenyezni. Azóta tucatnyi világbajnoki címet gyűjtött, és több korosztályos világrekordot is birtokol. 

Mi a titka az idős sportolónak?

A veterán sprinter titka az egyszerű, de következetes életmód, a mindennapi mozgás, még ha ez csak egy könnyű séta is. A mediterrán étrendet követi, kevés húst eszik sok zöldséggel. 

Nem számít, hány éves vagy, ha van benned vágy a mozgásra, mindig van új cél

– mondta Emma Mazenga.

A veterán atléta hozzátette, hogy jelenleg a következő szezonra készül, és egyáltalán nem tervezi a visszavonulást. 

Az Origón arról is beszámoltunk, hogy napi 30 perc tréninggel karban tarthatjuk az agyunkat
 

 

