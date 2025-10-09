Hírlevél

Rendkívüli

Magyarország

Az oroszok szerint Magyarország védi meg az EU-t a háborútól

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint Magyarország és Szlovákia vétója egyelőre gátat szab annak, hogy az Európai Unió katonai irányt vegyen. Az orosz diplomácia vezetője az RT televíziónak adott interjúban beszélt arról, hogy szerinte Brüsszelben törekvések vannak a tagállami vétójog korlátozására - írja az MTI.
A vétó a béke eszköze vagy politikai akadály? - Lavrov szerint az Európai Unióban egyre erősebb a szándék, hogy a jövőben a legfontosabb külpolitikai kérdésekben ne egyhangú, hanem többségi szavazással döntsenek. Ez azt jelentené, hogy a tagállamok elveszítenék a vétójogukat a háború és béke kérdéseiben.

vétó - Russian Foreign Minister Sergei Lavrov (L) arrives for a meeting with the French Foreign minister ahead of their meeting with their German and Ukrainian counterparts at the foreign ministry's Villa Borsig at lake Tegel in Berlin on September 12, 2015. PHOTO: TOBIAS SCHWARZ/DPA (Photo by TOBIAS SCHWARZ / dpa Picture-Alliance via AFP)
Lavrov: a magyar és szlovák vétó akadályozza az EU katonai átalakulását
Fotó: TOBIAS SCHWARZ / DPA / AFP

A külügyminiszter úgy fogalmazott: 

Magyarország és Szlovákia a vétójogukkal élve megakadályozzák, hogy az Európai Unióból hadigépezet legyen.

Szergej Lavrov szerint ezzel a két ország olyan álláspontot képvisel, amely a békét helyezi előtérbe, szemben azokkal, akik katonai döntéseket szorgalmaznak.

Az orosz diplomata az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen mellett több uniós vezetőt is kritizált, akik szerinte „aktívan irányítják az EU katonai átalakulását”.

Vétó: A vétójog nemzetközi szerepe

Lavrov az interjúban az ENSZ Biztonsági Tanácsának működését is példaként hozta fel, ahol az állandó tagok – köztük Oroszország – szintén rendelkeznek vétójoggal. Mint mondta, ez az eszköz arra szolgál, hogy megelőzze a túlkapásokat és biztosítsa a nemzetközi stabilitást.

A vétójog azért jött létre, hogy az ENSZ ne jusson a Népszövetség sorsára, ahol senki sem volt felelős a döntéseiért

 – hangsúlyozta Lavrov, hozzátéve, hogy senkinek sem szabad visszaélnie ezzel a joggal, különösen nem a Biztonsági Tanács állandó tagjainak.

Európai reakciók és politikai háttér

Az uniós intézményekben hónapok óta zajlik a vita a vétójog jövőjéről. Több tagállam – köztük Németország és Franciaország – támogatná a többségi döntéshozatalt, amely gyorsabb uniós reakciókat tenne lehetővé külpolitikai ügyekben.

Magyarország és Szlovákia azonban következetesen ellenzi a változtatást, hivatkozva a nemzeti szuverenitás és a béke megőrzésének fontosságára. A két ország vétója az orosz külügyminiszter szerint kulcsszerepet játszik abban, hogy az Európai Unió ne váljon „katonai szövetséggé”.

 

