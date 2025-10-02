Jó hírt kaptak a parajdiak, ilyen május óta nem volt

Ismét bejárható a Via Transilvanica Parajdon áthaladó szakasza – közölték az Erdélyt északkeletről délnyugatra átszelő, gyalogosan, lóháton vagy kerékpárral bejárható, 1400 kilométeres turistaútvonal kiépítői.

Ismét járható a Via Transilvanica Parajdon áthaladó szakasza

Fotó: HERVE BOSSY / AFP

A 2022 októberében felavatott turistaútvonal működtetői a Facebookon számoltak be róla, hogy a parajdi sóbányában történt katasztrófa után ismét járható a turistaút Hargita megyei községet érintő szakasza.

Hangsúlyozták, hogy mivel a természet állandó változásban van – hol a természeti jelenségek, hol pedig az emberi beavatkozás miatt -, a Via Transilvanica bejárását is igyekeznek ehhez igazítani.

Nagyon szomorúak voltunk, amikor megtudtuk, hogy a parajdi sóbányát elöntötte a víz

– írták a bejegyzésben, hangsúlyozva, hogy ez a legszebb és legfontosabb létesítmény volt a turistaúton, és az is marad.

Hozzátették: bár a sóbánya nem látogatható, a turisták továbbra is biztonságosan eljuthatnak Parajdra a Via Transilvanica útvonalát követve. Aláhúzták, hogy a község számos látnivalót tartogat, és számos szálláshelye van.

Parajd a Via Transilvanica Székelyföldet átszelő, Terra Siculorum nevű, Maros és Hargita megyét összekötő szakaszának a része.

A Szováta-Parajd szakasz hossza 16,6 kilométer, 526 méteres szintemelkedéssel, 5-5,5 óra alatt tehető meg. Fő látványosságai a szovátai Medve-tó és a parajdi Sóhát.

Parajd a Hargita megyei község Etéd (Atid) irányából is megközelíthető a túraúton, ennek a szakasznak a hossza 15,6 kilométer, 722 méteres szintemelkedéssel, 5-5,5 óra alatt teljesíthető.

Az Erdélyt északkeletről délnyugatra átszelő Via Transilvanica turistaútvonalat 2022 októberében avatták fel. A kezdeményező Tasuleasa Social Egyesület a következő húsz évben Románia minden történelmi-néprajzi régiójába elvezetné.

A bővítéshez magánemberek és cégek adományaira, önkéntesek munkájára számít, az út kiépítésével pedig a faluturizmust, a helyi közösségek fenntartható fejlődését kívánja segíteni.

A túraútvonal Bukovinától a Vaskapuig Székelyföldet és a szász kultúra emlékeit őrző Királyföldet érintve Románia hét történelmi-néprajzi régióját szeli át.

Kiépítésén négy éven át több mint tízezer önkéntes dolgozott tíz megye négyszáz településén. Minden kilométerét gránitból faragott kilométerkővel jelölték meg. A külföldi turisták körében is népszerű Via Transilvanicát tavaly több mint 30 ezren keresték fel.