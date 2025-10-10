Victoria Beckham e nélkül már nem is hajlandó férje mellé bújni az ágyban

Hírlevél

Kitálalt Victoria Beckham 26 éve tartó házasságáról. A Beckham házaspár a sztárvilág egyik kedvenc szerelmespárja, ám az egykori Spice Girls bevallotta: házasságuk ugyanolyan, mint bárki másé, ők is megküzdenek a mindennapi problémákkal.
Victoria Beckham őszintén mesélt 26 éve tartó házasságáról a korábbi angol válogatott futballistával. Bár a sztárpár élete kívülről tökéletesnek tűnhet, Victoria szerint ők is ugyanolyan hétköznapi problémákkal szembesülnek, mint más házaspárok – írja a Mirror. 

Victoria Beckham divattervező, és férje, David Beckham volt angol labdarúgó.
Victoria Beckham divattervező, és férje, David Beckham volt angol labdarúgó. Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

A sztár elárulta, hogy füldugót kell viselnie az ágyban David Beckham horkolása miatt. 

Ez nem vicc, füldugót kell használnom. Még az én férjem is horkol

– mondta nevetve Victoria. 

Film készült a sztárfocista és Victoria Beckham életéről

A Beckham házaspár a Netflix új dokumentumfilmjében enged bepillantást az életébe. Victoria elárulta: esténként szívesen néznek sorozatokat, hallgatnak podcastokat, vagy csak egyszerűen együtt töltik az időt, éppen úgy, mint bármelyik másik házaspár. 

A korábbi Spice Girls tag bevallotta: a dokumentumfilm elkészítése érzelmileg megterhelő volt számára. Hozzátette, sokáig nem akart a Spice Girlsről beszélni, mert az elmúlt 20 évben keményen dolgozott, hogy divattervezőként is komolyan vegyék. Mostanra úgy érzi, elérte, amit szeretett volna: bemutathatott egy kollekciót Párizsban. 

 

