Rendkívüli

Itt az új orosz Atom-fegyver

Victoria Beckham

Victoria Beckham brutális őszinteséggel vallott: így győzte le az étkezési zavart!

Victoria Beckham nemrég elárulta, hogy a sport és a fegyelmezett életmód segített neki feldolgozni évtizedes étkezési problémáit. A Victoria Beckham által követett napi rutin a kulcs a fizikai és lelki egyensúlyához.
Victoria BeckhamönszeretetDavid Beckhamtestképzavarétkezési zavar

Victoria Beckham hosszú ideje küzdött az étkezési zavarokkal, amelyek gyerekkorában kezdődtek, amikor állandóan kritizálták a külsejét. A 51 éves sztár a Netflix dokumentumfilmjében őszintén beszélt arról, hogyan változtatta meg a fókuszt a súlyáról az egészségre.

Victoria Beckham and David Beckham are seen at Gare du Nord station on January 18, 2020 in Paris, France.(Photo by Mehdi Taamallah/NurPhoto) (Photo by Mehdi Taamallah / NurPhoto via AFP)
Victoria Beckham és David Beckham
Fotó: MEHDI TAAMALLAH / NurPhoto / AFP

Victoria Beckham edzése: a fegyelem ereje

A sztár naponta órákat tölt a konditeremben, ahol először fél órát a Stairmasteren edz egyedül, majd egy órát személyi edzőivel, Bobby Richcel és Daviddel. 

Ez a rutin állítja fel a napomat, és szeretem a fegyelmet, amit ez ad

 – vallotta be. Victoria azonban hangsúlyozta a kiegyensúlyozottságot is: 

Szeretem a bulikat, és Daviddel mi szeretünk kikapcsolódni.

Victoria életében a testkép és az étkezési zavarok harca mélyen gyökerezik. Elmesélte, hogy fiatal anyaként, amikor Brooklyn születése után élő tévéműsorban mérték a súlyát, a nyomás óriási volt rajta.

A sztár már gyerekkorában kemény kritikát kapott:

a Laine Theatre Schoolban nem volt „elég esztétikus”, és anyja is hallotta, hogy „túlsúlyos” a lánya. Ezek a tapasztalatok hosszú évekre meghatározták önértékelését. Victoria Beckham története azonban inspiráló: megmutatja, hogy a fegyelmezett sport, a tudatosság és az önszeretet segítségével bárki képes felülkerekedni a múltbeli sérelmeken, és egészséges testképet kialakítani.

 

