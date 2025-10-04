Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Sokkoló felvétel! – videón mutatjuk, ahogy ellepték a drónok Németország légterét

Németország

Sokkoló felvétel! – videón mutatjuk, ahogy ellepték a drónok Németország légterét

52 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mint ahogy arról az Origo korábban beszámolt, péntek este ismét leállt a légiforgalom a müncheni repülőtéren, mert feltehetően drónokat láttak. Most különös felvételek láttak napvilágot az incidensről.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Németországvizsgálatdrón

Korábban megírtuk, hogy a szövetségi rendőrség közlése szerint vizsgálat folyik annak megállapítására, hogy valóban pilóta nélküli repülő szerkezeteket láttak-e. A német légiirányítás (DTC) a drónok miatt elővigyázatosságból felfüggesztette a légiközlekedést mindkét fel- és leszállópályán – azóta egyébként a légiközlekedés újraindult. Ugyanakkor most felvételek jelentek meg a németországi incidensről. A repülőteret megzavaró drónok videóját az „Orosz Tavasz haditudósítói” projekt tette közzé a Telegramon.

videó
Ideiglenesen leállították a forgalmat a müncheni repülőtéren, miután több drónt is észleltek a környéken. Most videó jelent meg az incidensről.
Fotó: AFP

Videó a drónincidensről

A beszámolók szerint a repülő típusú drónok szárnyfesztávolsága akár egy méter is lehetett.

Korábban arról is beszámoltak, hogy drónokat észleltek egy német katonai objektum fölött is. A német hatóságok elismerték, hogy nem képesek megsemmisíteni ezeket a repülő eszközöket, ami komoly aggályokat kelt a nemzetbiztonság szempontjából.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!