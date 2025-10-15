Apokalipszis Alaszkában: mindent vitt a pusztító tájfun

Szokatlanul heves vihar érte el a minap Alaszka dél részét, amely súlyos áradásokat és földcsuszamlásokat okozott.
A Csendes-óceánon átvonuló Halong tájfun a legnagyobb pusztítás Chaik Bay és Yakutat térségében végezte. A megáradt folyók és sárlavinák elöntötték az alacsonyan fekvő területeket, utak rongálódtak meg, otthonok kerültek víz alá. A mentést helikopterekkel végezték, sok, 1500 lakost ideiglenes menedékhelyeken helyeztek el – írja az AP News.
Hónapokig tarthat a viharkárok helyreállítása
Az amerikai Szövetségi Vészhelyzeti Kezelő Ügynökség (FEMA) gyorssegélyt biztosított, és együttműködik az állami hatóságokkal a károk felszámolásában. A helyi kormányzat arra figyelmeztet, hogy a hegyvidéki térségekben további földcsuszamlások és újabb áradások veszélye áll fenn, különösen, ha újabb csapadék érkezik. Nem jó hír az sem az ott lakóknak, hogy jön a tél, és az újjáépítés Alaszkában hónapokig, akár évekig is eltarthat, a lakosok csak fokozatosan térhetnek vissza otthonaikba.
Szakértők szerint a Halong tájfun alaszkai hatása jól mutatja, hogyan erősíti fel az éghajlatváltozás a szélsőséges időjárási eseményeket. Bár tájfunok ritkán jutnak el ilyen északi területekre, az egyre erősödő viharok nagyobb távolságokat képesek megtenni. Az alaszkai katasztrófa újabb figyelmeztetés arra, hogy a klímaváltozás következményei egyre inkább globálisan érezhetőek.