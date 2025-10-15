Apokalipszis Alaszkában: mindent vitt a pusztító tájfun

Szokatlanul heves vihar érte el a minap Alaszka dél részét, amely súlyos áradásokat és földcsuszamlásokat okozott.

Brutális vihar Alaszkában (illusztráció)Fotó: Pixabay/pexels

A Csendes-óceánon átvonuló Halong tájfun a legnagyobb pusztítás Chaik Bay és Yakutat térségében végezte. A megáradt folyók és sárlavinák elöntötték az alacsonyan fekvő területeket, utak rongálódtak meg, otthonok kerültek víz alá. A mentést helikopterekkel végezték, sok, 1500 lakost ideiglenes menedékhelyeken helyeztek el – írja az AP News.

The remnants of Typhoon Halong have devastated parts of Western Alaska, with Kipnuk, Kwigillingok, Bethel, Kotzebue, and Nome among the hardest hit. Homes were swept away, many were displaced, and rescue efforts are ongoing.@RedCrossAK volunteers are on the ground helping those… pic.twitter.com/Fk4e0UR8Fs — American Red Cross (@RedCross) October 15, 2025

Hónapokig tarthat a viharkárok helyreállítása

Az amerikai Szövetségi Vészhelyzeti Kezelő Ügynökség (FEMA) gyorssegélyt biztosított, és együttműködik az állami hatóságokkal a károk felszámolásában. A helyi kormányzat arra figyelmeztet, hogy a hegyvidéki térségekben további földcsuszamlások és újabb áradások veszélye áll fenn, különösen, ha újabb csapadék érkezik. Nem jó hír az sem az ott lakóknak, hogy jön a tél, és az újjáépítés Alaszkában hónapokig, akár évekig is eltarthat, a lakosok csak fokozatosan térhetnek vissza otthonaikba.

Officials in Alaska rushed Tuesday to evacuate and find housing for people from tiny coastal villages hit by the remnants of Typhoon Halong.



Among those awaiting evacuation was Brea Paul, of Kipnuk, who said she had seen about 20 homes floating away on Saturday night. pic.twitter.com/7u5UfUgHDq — The Associated Press (@AP) October 15, 2025

Szakértők szerint a Halong tájfun alaszkai hatása jól mutatja, hogyan erősíti fel az éghajlatváltozás a szélsőséges időjárási eseményeket. Bár tájfunok ritkán jutnak el ilyen északi területekre, az egyre erősödő viharok nagyobb távolságokat képesek megtenni. Az alaszkai katasztrófa újabb figyelmeztetés arra, hogy a klímaváltozás következményei egyre inkább globálisan érezhetőek.