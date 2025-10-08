Hírlevél

Özönvíz Romániában, 16 megyében is óriásiak a károk

Románia több mint negyven településén utakat, udvarokat öntött el, fákat döntött ki a Fekete-tenger felől érkező, Bulgáriában is károkat okozó Barbara nevű ciklon, amely miatt vörös riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat. Összesen tizenhat román megyét és a fővárost is érintette a kedden éjjel az ország déli részén átsöprő, jelentős mennyiségű csapadékkal járó vihar.
A belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya szerint a vihar miatt szerda reggelig a délkeleti országrész 42 településére, valamint Bukarestbe riasztották a katonai tűzoltókat.

vihar
A vihar során utcákat üntött el a víz Romániában
Fotó: Facebook / IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania

 

A tűzoltóknak 17 elöntött házból, 38 udvarból kellett kiszivattyúzniuk a vizet, 46 kidöntött fa és villanyoszlop eltávolításához riasztották őket, valamint nyolc helyszínen a szél által leszakított háztetőket, épületszerkezeteket kellett eltávolítaniuk. 

A kidöntött fák 24 személygépkocsit rongáltak meg.

A vihar miatt valamennyi tengeri kikötő zárva

Bukarestben és a fővárost körülvevő Ilfov megyében 18 fát csavart ki a viharos szél, az egyik egy mozgásban lévő autóra esett, de személyi sérülés nem történt. Krassó-Szörény megyében hegyoldalról levált szikladarabok zuhantak egy mozgásban lévő személygépkocsira, az utasok nem sérültek meg. 

A kedd este óta vörös jelzésű viharriasztás alatt álló Konstanca megyében, Tepes Voda és Nicolae Balcescu település között egy személygépkocsit elsodort az ár, a sofőr a jármű motorháztetejére menekült, és segítséget kért a hatóságoktól.

 A Konstanca megyei katonai tűzoltók útközben két másik, hasonló módon bajba jutott embert is megmentettek, miközben a segélykérő felé tartottak. A viharos szél miatt minden Konstanca megyei kikötőt bezártak – írja a Székelyhon.

Románia öt délkeleti megyéjében és Bukarestben szerdán szünetel a tanítás, a katasztrófavédelem más megyékből küldött erősítést a térségbe. A meteorológiai szolgálat szerint a 24 óra alatt hulló csapadék mennyisége helyenként az október havi teljes adag háromszorosát is elérheti.

Az Origo a napokban arról írt, hogy hasonló vihar érte el a Brit-szigetek térségét, Svédországot, Dániát és Norvégiát is.

 

