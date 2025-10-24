A világ legdrágább kávéja, sokaknak még sincs hozzá gyomra, kitalálja, miért?

A világ legdrágább kávéja nem egy titkos ültetvényről származik, hanem egy dél-ázsiai állat, a cibetmacska emésztőrendszerén megy keresztül. A különleges eljárás miatt a világ legdrágább kávéja nemcsak drága, hanem kémiailag is eltér a hagyományos kávéktól – írja a Science Alert.

A világ legdrágább kávéja, sokaknak még sincs hozzá gyomra

A kávérajongók körében jól ismert Kopi Luwak vagy más néven cibetkávé, a világ egyik legkülönlegesebb – és legdrágább – itala. Egyetlen kilogramm ebből az egzotikus kávéból akár 1000 dollárba (közel 380 ezer forint) is kerülhet.

Hogy lehet a Kopi Luwak a világ legdrágább kávéja?

A világ legdrágább kávéja valójában cibetmacska ürülékéből származik. Ez az emlős Dél-Ázsiában él, és előszeretettel fogyasztja a kávécserjék gyümölcseit. A magok azonban nem emésztődnek meg, hanem az állat bélrendszerén áthaladva természetes fermentáción mennek keresztül – majd a széklettel távoznak.

A kávészemeket ezután megtisztítják, megpörkölik, és elkészítik belőlük a híresen lágy, karamelles ízű italt, amelyet sokan a világ legfinomabb kávéjának tartanak.

Az indiai Keralai Központi Egyetem kutatói nemrég kémiai vizsgálatot végeztek, hogy megtudják, valóban különbözik-e a cibetkávé a hagyományos fajtáktól. Az eredmények egyértelműek voltak: a kávészemek nagyobbak és zsírosabbak voltak, mint a növényről szedett bogyók. A fehérje- és koffeintartalom hasonló maradt, de a cibetkávé magasabb arányban tartalmazott kaprilsavat és kaprinsav-metil-észtert, melyek tejre emlékeztető aromát és gazdagabb ízvilágot adnak a kávénak.

A kutatók szerint ez a különleges íz a cibetmacska emésztőrendszerében lezajló természetes fermentáció eredménye. Az enzimek átalakítják a bab kémiai szerkezetét, így lesz a végeredmény selymesebb és kevésbé savas, mint a hagyományos kávé esetében.