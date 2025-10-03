A dubaji Roadster kávézó Guinness-rekordot állított fel azzal, hogy náluk kapható a világ legdrágább kávéja.

A dubaji Roadsternél kapható a világ legdrágább kávéja

Fotó: Facebook / Roaster Specialty Coffee House

Szeptember közepén 2500 dirhamért, azaz nagyjából 680 amerikai dollárért (kb. 225 ezer Ft) értékesítették a világ legdrágább csésze kávéját.

A különleges ital egy ritka Geisha kávéfajtából készült, méghozzá V60-as filteres eljárással, és a prémium élményt Ura Kiriko kristálypohár, valamint exkluzív desszertkíséret tette teljessé. A fekete mellé ugyanis Geisha kávébabból készült tiramisu és csokoládéfagylalt is járt, így a kávézás nemcsak szimpla fogyasztási aktus, hanem több érzékszervre ható gasztronómiai élmény volt – írja a Daily Mail.

Ezért ez a világ legdrágább kávéja

Sokakban felmerül a kérdés, mit tud ez a kávé, mitől olyan különleges, hogy ilyen horrorösszeget kértek ért. Nos, a válasz nem csak az alapanyagokban keresendő, hanem a teljes élményben. Az adott ital nem egyszerűen egy kávé – hanem egy több érzékszervre ható rituálé. A fő összetevő persze az alapanyag, a rendkívül ritka és nemes Panama Esmeralda Geisha kávébab, amelyet a szakértők világszerte a kávék drágakövének tartanak.

680 dollár jó sok pénz egy csésze kávéért

Fotó: Facebook / Roaster Specialty Coffee House

A feketét nem automatban vagy hagyományos módon készítik el, hanem egy külön erre képzett barista személyesen főzi le az asztalnál. A folyamat során úgynevezett V60-as módszert alkalmaz, amely lassú, precíz kézi leöntést jelent, hőmérséklet-szabályozott vízforralóval és pontos mérleggel. Ez nemcsak az íz tökéletes kontrollálását teszi lehetővé, hanem látványban is lenyűgöző – különösen azok számára, akik rajonganak a kávékultúráért. A forró ital mellé a vendégek ízjegykártyát is kapnak, amely végigvezeti őket az aromák, textúrák és ízek felfedezésén – gyakorlatilag olyan, mintha egy komoly borkóstolón vennének részt.

Névtelen vevő

A világ legdrágább csészéjét megvásárló személy nevét nem hozták nyilvánosságra, de az esemény hivatalosan is bekerült a Guinness-rekordok közé, így a Roadster kávézó hamar a kávérajongók Mekkájává válhat.

