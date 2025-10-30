Új világjárvány fenyeget: ez az állat terjeszti a halálos kórt

A vizsgálat Brazíliában zajlott, ahol a tudósok több denevérfajtát elemeztek. A minták között egy különösen érdekes kórokozóra bukkantak, amelyet eddig nem ismertek – írja a Daily Mail.

Denevérek terjesztik az új világjárványt.

Világjárvány újra?

Kiderült, hogy ez egy új típusú koronavírus, amelyet BRZ batCoV-nak neveztek el. A vírus genetikai felépítése hasonlóságot mutat a Covidot okozó SARS-CoV-2-vel. Egy olyan jellemzőt is tartalmaz, amely segíthet a fertőzés terjedésében, és amely a korábbi járvány során is kulcsszerepet játszott. A kutatók hangsúlyozzák, hogy egyelőre nem bizonyított, hogy ez a vírus képes emberi fertőzést okozni.

A vírust eddig csak denevérekben azonosították, emberi fertőzést egyelőre nem észleltek.

A tanulmány előzetes eredményeket közöl, így további vizsgálatokra van szükség. A felfedezés mégis emlékeztet arra, hogy a természetben számos, eddig ismeretlen vírus rejtőzik. A szakértők szerint az ilyen kutatások segíthetnek megelőzni egy újabb világjárvány kialakulását. Ez a történet ismét felhívja a figyelmet arra, mennyire fontos a vadon élő állatok és az emberek közötti kapcsolat nyomon követése.

Vérző szemeket okoz az új halálos vírus

A WHO sürgős figyelmeztetést adott ki, mivel a Marburg-vírus – amely akár 88 százalékos halálozási arányt is elérhet – már nyolc áldozatot szedett Tanzániában, és rohamosan terjed a környező országok felé. A fertőzés eredete ismeretlen, de gyaníthatóan zoonózis, azaz állatról emberre terjedő vírus lehet, mivel az első áldozatok között voltak gyerekek, akik elpusztult denevért fogyasztottak.