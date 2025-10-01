Sokkoló tragédia: a villámárvíz percek alatt temette maga alá Odesszát – képek

Az MTI tájékoztatása szerint a kedd éjjeli ítéletidőben a Fekete-tenger partján fekvő városban és környékén legkevesebb kilenc ember, köztük egy gyermek vesztette életét. A villámárvíz következtében a város utcái víz alá kerültek, a közlekedés megbénult, és több száz embert kellett kimenekíteni otthonából és járművéből.

Mentőakció: a villámárvíz mindent elsodort

Fotó: HANDOUT /AFP / UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE

Mentőakciók és károk Odesszában

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint 255 munkatárs 68 speciális járművel dolgozik a károk felszámolásán. Eddig összesen 362 embert és 227 gépjárművet sikerült kimenteni, köztük hét autóbusz utasait is. Az egyik busz nemzetközi járat volt, így külföldi utasok is érintettek a drámai eseményben.

Buszok, autók, otthonok víz alatt

Fotó: OLEKSANDR GIMANOV / AFP

A polgármesteri hivatal közlése szerint mindössze hét óra alatt közel két hónapnyi eső zúdult a térségre. Az özönvízszerű esőzés következtében a város több része még mindig víz alatt áll, két szennyvízszivattyú-állomást elöntött a víz, és a tömegközlekedés is csak részlegesen működik.

A villámárvíz miatt a közlekedés is megbénult

A helyi vasúttársaság közlése alapján az odesszai főpályaudvar bár minden vonatot indít és fogad, a járatok egy része kényszerűen módosított útvonalon közlekedik, ráadásul a biztonsági előírások miatt csökkentett sebességgel. Ez jelentős késéseket eredményez, amely tovább nehezíti a lakosság mindennapjait.

Az árvíz több száz embert ejtett csapdába

Fotó: OLEKSANDR GIMANOV / AFP

A tragikus esemény rámutat arra, hogy a hirtelen lezúduló, extrém mennyiségű csapadék milyen gyorsan idézhet elő életveszélyes helyzeteket. A villámárvíz nemcsak az infrastruktúrát bénítja meg, hanem emberi életeket is követelhet – épp úgy, mint most Odesszában.