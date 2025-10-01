Hírlevél

MTI

Sokkoló tragédia: a villámárvíz percek alatt temette maga alá Odesszát – képek

Az eső sokszor áldás, de ha rövid idő alatt zúdul le hatalmas mennyiség, könnyen tragédiába fordulhat. Így történt Odesszában is, ahol a villámárvíz több ember életét követelte.
Odessza villámárvíz

Az MTI tájékoztatása szerint a kedd éjjeli ítéletidőben a Fekete-tenger partján fekvő városban és környékén legkevesebb kilenc ember, köztük egy gyermek vesztette életét. A villámárvíz következtében a város utcái víz alá kerültek, a közlekedés megbénult, és több száz embert kellett kimenekíteni otthonából és járművéből.

villámárvíz - This handout photograph released by the Ukrainian Emergency Service on October 1, 2025, shows Ukrainian rescuers push a car in a flooded street in Odesa. A severe rainstorm killed at least nine people in Ukraine's Odesa, emergency services said early on October 1, 2025. "In seven hours, Odesa received almost a two-month norm of rainfall. No storm sewer system can withstand such a load," the mayor of Odesa Gennadiy Trukhanov said on Telegram."Currently, nine people are known to have died, including one child," the State Emergency Service said in a separate post. (Photo by Handout / UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Mentőakció: a villámárvíz mindent elsodort
Fotó: HANDOUT /AFP / UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE

Mentőakciók és károk Odesszában

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint 255 munkatárs 68 speciális járművel dolgozik a károk felszámolásán. Eddig összesen 362 embert és 227 gépjárművet sikerült kimenteni, köztük hét autóbusz utasait is. Az egyik busz nemzetközi járat volt, így külföldi utasok is érintettek a drámai eseményben.

A bus is seen sticking out of the hole in a road following a severe rainstorm in Odesa, on October 1, 2025. A severe rainstorm killed at least nine people in Ukraine's Odesa, emergency services said early on Wednesday."In seven hours, Odesa received almost a two-month norm of rainfall. No storm sewer system can withstand such a load," the mayor of Odesa Gennadiy Trukhanov said on Telegram."Currently, nine people are known to have died, including one child," the State Emergency Service said in a separate post. (Photo by Oleksandr GIMANOV / AFP)
Buszok, autók, otthonok víz alatt
Fotó: OLEKSANDR GIMANOV / AFP

A polgármesteri hivatal közlése szerint mindössze hét óra alatt közel két hónapnyi eső zúdult a térségre. Az özönvízszerű esőzés következtében a város több része még mindig víz alatt áll, két szennyvízszivattyú-állomást elöntött a víz, és a tömegközlekedés is csak részlegesen működik.

A villámárvíz miatt a közlekedés is megbénult

A helyi vasúttársaság közlése alapján az odesszai főpályaudvar bár minden vonatot indít és fogad, a járatok egy része kényszerűen módosított útvonalon közlekedik, ráadásul a biztonsági előírások miatt csökkentett sebességgel. Ez jelentős késéseket eredményez, amely tovább nehezíti a lakosság mindennapjait.

This photograph shows a damaged seaside area following a severe rainstorm in Odesa, on October 1, 2025. A severe rainstorm killed at least nine people in Ukraine's Odesa, emergency services said early on Wednesday."In seven hours, Odesa received almost a two-month norm of rainfall. No storm sewer system can withstand such a load," the mayor of Odesa Gennadiy Trukhanov said on Telegram."Currently, nine people are known to have died, including one child," the State Emergency Service said in a separate post. (Photo by Oleksandr GIMANOV / AFP)
Az árvíz több száz embert ejtett csapdába
Fotó: OLEKSANDR GIMANOV / AFP

A tragikus esemény rámutat arra, hogy a hirtelen lezúduló, extrém mennyiségű csapadék milyen gyorsan idézhet elő életveszélyes helyzeteket. A villámárvíz nemcsak az infrastruktúrát bénítja meg, hanem emberi életeket is követelhet – épp úgy, mint most Odesszában.

 

