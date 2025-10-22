Elszabadult egy villamos – többen megsérültek

Szerdán hét ember sérült meg Aradon, miután egy villamos vezető nélkül elindult a telephelyről, majd egy másik, utasokat szállító járműnek ütközött. A baleset a partiumi város egyik megállójában történt, a hatóságok vizsgálják az eset pontos körülményeit – írja az MTI.

A villamos vezető nélkül gurult el a telephelyről

Fotó: Képkivágás / YouTube / Daniel Mercea Sutido

A helyi katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) tájékoztatása szerint a régi gyártmányú villamos mintegy 500 métert gurult, mielőtt egy másik, menetrend szerinti járatnak ütközött.

Az ütközésben hét személy, köztük egy gyermek is megsérült, továbbá egy személyautó is érintett volt az incidensben.

Vizsgálják, hogyan indulhatott el a villamos

Az aradi közszállítási vállalat igazgatója, Claudiu Godja elmondta, hogy a szerencsétlen eset egy emberi hiba következménye lehetett. A feltételezések szerint a villamosvezető véletlenül megérinthette a hajtókart, amikor leszállt a járműről, így a szerelvény magától mozgásba lendült.

A balesetben mindkét jármű megrongálódott,

az utasok közül többen sokkos állapotba kerültek.

A hatóságok helyszíni vizsgálatot indítottak, hogy megállapítsák, történt-e mulasztás a biztonsági előírások betartásában.

Szigorúbb biztonsági előírások jöhetnek

A baleset komoly kérdéseket vetett fel a közösségi közlekedés biztonságával kapcsolatban. Szakértők szerint a régi típusú villamosok esetében különösen fontos a technikai állapot rendszeres ellenőrzése és a fékrendszer biztosítása, hogy elkerülhetők legyenek a hasonló balesetek.

Az aradi hatóságok közölték, hogy a történtek után átfogó ellenőrzést indítanak a városi közlekedési vállalatnál, hogy megelőzzék a jövőbeni hasonló eseteket.

