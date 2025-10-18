Egyetlen trükk, amivel csökkentheti a villanyszámlát!

A hideg hónapok beköszöntével nemcsak a fűtésszámla, hanem a villanyszámla is megugrik – főként azoknál, akik villanybojlert használnak. Ez a háztartási eszköz az egyik legnagyobb energiafogyasztó, hiszen folyamatosan melegen tartja a vizet. Ha viszont helyesen van beállítva, jelentős összeget spórolhatunk meg vele havonta - írja a Sonline.
Villanyszámla csökkentése a bojler helyes beállításával
A bojler hatékonyságát nagyban befolyásolja a vízkőlerakódás. A vastag vízkőréteg miatt a fűtőszál nehezebben melegíti a vizet, ezáltal több energiát fogyaszt. Érdemes ezért kétévente szakemberrel átvizsgáltatni a berendezést, aki elvégzi a vízkőmentesítést, és ellenőrzi a szigetelést, biztonsági szelepet, valamint az elektromos csatlakozásokat is.
Ma már kaphatók úgynevezett EVO bojlerek, amelyek két külön tartállyal működnek. Az egyik tartály folyamatosan melegen tartja a vizet, míg a másik automatikusan a felhasználási szokásokhoz igazítja a fűtést. Például, ha a háztartás tagjai minden reggel ugyanabban az időben zuhanyoznak, a készülék ehhez igazodva kezdi meg a víz melegítését, ezzel optimalizálva a fogyasztást.
Fújni fogja az orrát, de a gyógyszereken sokat spórolhat. Részletek az Origo oldalán.
A szakértők szerint az 55–60 Celsius-fok közötti hőmérséklet az ideális. Ez elég meleg vizet biztosít a mindennapi használathoz, de még nem okoz túlzott vízkőképződést. Ha a bojler 70–80 fokra van állítva, az feleslegesen növeli az energiafelhasználást. Ezzel szemben az alacsony, 40–50 fokos beállítás a baktériumok elszaporodását kockáztatja.