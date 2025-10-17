Új vírusvariáns ütötte fel a fejét, senki sem tudja, honnan jött

A Long Beach városában élő páciens kórházi ellátásra szorult, jelenleg otthonában lábadozik. A hatóságok közölték, hogy a vírus terjedésének kockázata a lakosság körében alacsonynak számít, ugyanakkor fokozott figyelmet kérnek az egészségügyi intézményektől és a lakosságtól is – tájékoztat az ABC News.
Mit tudunk az új vírusvariánsról?
A majomhimlőt két típusba sorolják: clade I és clade II vírusváltozatokba.
A clade II volt felelős a 2022-es világjárványszerű mpox-kitörésért, amely több mint 100 000 esetet eredményezett világszerte, köztük 30 000-et az Egyesült Államokban.
Szakértők szerint az új eset különösen figyelemre méltó, mert nincs kapcsolat utazással vagy afrikai járványgóccal, ami arra utalhat, hogy a vírus már helyben is megjelent.
Mire érdemes figyelni, és hogyan védekezhet?
A majomhimlő tünetei közé tartozik:
a bőrkiütés, amely a kézen, arcon, mellkason vagy a nemi szervek környékén is jelentkezhet. A betegséget gyakran láz, levertség, izomfájdalom és duzzadt nyirokcsomók kísérik.
A legtöbb beteg 2–4 héten belül gyógyul, de a súlyosabb eseteknél szövődmények is kialakulhatnak.
Más országokban már járványriadót hirdettek: erről az Origo.hu felületén olvashat.
A clade I – vagyis az a törzs, amely most megjelent Kaliforniában – súlyosabb lefolyású betegséget és magasabb halálozási arányt okoz, és eddig elsősorban Közép- és Nyugat-Afrikában fordult elő.