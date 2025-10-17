Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor Putyinnal egyeztetett telefonon, íme a részletek

Olvasta?

Új vírusvariáns ütötte fel a fejét, senki sem tudja, honnan jött

majomhimlő

Új vírusvariáns ütötte fel a fejét, senki sem tudja, honnan jött

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az amerikai egészségügyi hatóságok aggodalomra okot adó esetet jelentettek Kaliforniából: az országban először azonosították a majomhimlő (mpox) súlyosabb változatát olyan betegnél, akinek nem utaztak külföldre előtte. A vírus eddig kizárólag Afrikából behurcolt esetekben volt jelen az Egyesült Államokban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
majomhimlőmpoxjárványvakcinavírus

A Long Beach városában élő páciens kórházi ellátásra szorult, jelenleg otthonában lábadozik. A hatóságok közölték, hogy a vírus terjedésének kockázata a lakosság körében alacsonynak számít, ugyanakkor fokozott figyelmet kérnek az egészségügyi intézményektől és a lakosságtól is – tájékoztat az ABC News.

vírus, mpox, majomhimlő
Ismeretlen útvonalon terjedhet a vírus – az első beteg már kórházba került
Fotó: Unsplash

Mit tudunk az új vírusvariánsról?

A majomhimlőt két típusba sorolják: clade I és clade II vírusváltozatokba. 

A clade I – vagyis az a törzs, amely most megjelent Kaliforniában – súlyosabb lefolyású betegséget és magasabb halálozási arányt okoz, és eddig elsősorban Közép- és Nyugat-Afrikában fordult elő.

A clade II volt felelős a 2022-es világjárványszerű mpox-kitörésért, amely több mint 100 000 esetet eredményezett világszerte, köztük 30 000-et az Egyesült Államokban.

Szakértők szerint az új eset különösen figyelemre méltó, mert nincs kapcsolat utazással vagy afrikai járványgóccal, ami arra utalhat, hogy a vírus már helyben is megjelent.

Mire érdemes figyelni, és hogyan védekezhet?

A majomhimlő tünetei közé tartozik: 

a bőrkiütés, amely a kézen, arcon, mellkason vagy a nemi szervek környékén is jelentkezhet. A betegséget gyakran láz, levertség, izomfájdalom és duzzadt nyirokcsomók kísérik.

A legtöbb beteg 2–4 héten belül gyógyul, de a súlyosabb eseteknél szövődmények is kialakulhatnak.

Más országokban már járványriadót hirdettek: erről az Origo.hu felületén olvashat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!