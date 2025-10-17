Új vírusvariáns ütötte fel a fejét, senki sem tudja, honnan jött

A Long Beach városában élő páciens kórházi ellátásra szorult, jelenleg otthonában lábadozik. A hatóságok közölték, hogy a vírus terjedésének kockázata a lakosság körében alacsonynak számít, ugyanakkor fokozott figyelmet kérnek az egészségügyi intézményektől és a lakosságtól is – tájékoztat az ABC News.

Ismeretlen útvonalon terjedhet a vírus – az első beteg már kórházba került

Fotó: Unsplash

Mit tudunk az új vírusvariánsról?

A majomhimlőt két típusba sorolják: clade I és clade II vírusváltozatokba.

Szakértők szerint az új eset különösen figyelemre méltó, mert nincs kapcsolat utazással vagy afrikai járványgóccal, ami arra utalhat, hogy a vírus már helyben is megjelent.

Mire érdemes figyelni, és hogyan védekezhet?

A majomhimlő tünetei közé tartozik:

a bőrkiütés, amely a kézen, arcon, mellkason vagy a nemi szervek környékén is jelentkezhet. A betegséget gyakran láz, levertség, izomfájdalom és duzzadt nyirokcsomók kísérik.

A legtöbb beteg 2–4 héten belül gyógyul, de a súlyosabb eseteknél szövődmények is kialakulhatnak.

