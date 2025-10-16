Öt apró szokás, amivel akaratlanul is ellenszenvesnek tűnhetünk

A viselkedésünk nem mindig tetszhet mindenkinek, bármennyire is próbálunk megfelelni.

A viselkedésünk sok mindent elmond rólunk egy beszélgetésben

Fotó: Tirachard Kumtanom / Pixeles

Lehet, hogy kedves és nyitott ember vagy, mégis rossz benyomást keltesz másokban – anélkül, hogy tudnál róla.

Bizonyos szokások ugyanis azonnal antipatikussá tehetnek, még ha a szándékunk jó is – írja a Focus. Összegyűjtöttük azt az öt leggyakoribb hibát, amit érdemes felismerni és elhagyni:

1. Félbeszakítod a beszélgetőpartnereidet

Amikor beszélgetés közben állandóan félbeszakítjuk beszélgetőpartnerünket, azzal azt sugallhatjuk: nincs türelmünk végighallgatni, és a saját mondanivalónk fontosabb. Ehelyett szánjunk időt arra, hogy befogadjuk a gondolatokat, hagyjunk rövid szünetet, majd reflektáljunk – így tiszteletet mutatunk a másik felé.

2. Negatív beszéd másokról

Ha rendszeresen rosszat mondunk harmadik személyekről, a hallgatóban felmerülhet a kérdés: vajon rólam is így beszélne, ha nem lennék jelen? Az effajta pletyka gyorsan hiteltelenné teheti a beszélőt. Érdemes inkább pozitív történeteket választani, vagy semleges témák felé fordulni.

3. Késés

A pontatlanság sokan számára a megbízhatatlanság jele. Az időpontok betartása – netán pár perc ráhagyással – mutatja, hogy tiszteletben tartjuk mások idejét, és megbízható társaság vagyunk.

4. Folyamatos mobilhasználat beszélgetés közben

Egy-egy pillantás a telefonra még elnézhető, de ha rendszeresen mobilozunk, üzeneteket olvasunk vagy közösségi médiát böngészünk a beszélgetés során, az hatalmas udvariatlanság. Azt közöljük a beszélgetőpartnerrel, hogy nem vagyunk jelen. A telefon félretétele és a figyelem teljes átadása sokat javíthat a megítélésünkön.

5. A beszélgetések csak körülötted forognak

Ha egy beszélgetés során csak mi beszélünk, saját élményeinkre fókuszálunk, és nem hagyunk helyet a másiknak, ez önközpontosnak tűnhet. Érdemes kérdéseket intézni a partner felé, meghallgatni az ő történeteit és érzéseit is – így alakulhat ki kiegyensúlyozott párbeszéd.

Ezzel javíthatjuk a viselkedésünket

Ha tartósan pozitív benyomást szeretnénk kelteni, akkor az a legfontosabb, hogy valódi érdeklődést mutassunk a másik fél felé. Ahelyett, hogy csak beszélünk, tegyünk fel kérdéseket, figyeljünk oda, és reagáljunk arra, amit nekünk mondanak. Különösen hasznos lehet nyitott, érdekes kérdéseket feltenni. Azok a kérdések, amelyek nemcsak „igen” vagy „nem” választ igényelnek, igazán gördülékenyebbé teszik a beszélgetést. És minket is pozitív színben tüntetnek fel.