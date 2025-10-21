Időutazás egy időgépben – ma van a Vissza a jövőbe! ünnepnapja

„Ahova megyünk, ott nincs szükség utakra” – mondta Marty McFlynak doktor Brown a Vissza a jövőbe című film legendás második részében, miután beizzította a fluxuskondenzátort, s átugrottak a DeLoreannel 2015. október 21-re.

A Vissza a jövőbe kultfilmé vált az étizedek során

Fotó: Snap Stills

Az idén már tíz éve, hogy életre kelt a rajongói közösségben ez az ünnepet, amely a Vissza a jövőbe II köré épül.

2015-ben hatalmas marketingkampányt szerveztek a jeles nap köré, azóta tartjuk számon a mai napot hivatalos világnapként. Ráadásul a hollywoodi kultfilm az idén ünnepli 40. évfordulóját is - írja a Bors.

Kulturális esemény lett a Vissza a jövőbe-nap

Ma már nem csupán rajongói gesztusról van szó: a Vissza a jövőbe-nap komoly kulturális referenciává nőtte ki magát.

A rajongók világszerte megemlékeznek a dátumról, közösségi események, vetítések és online aktivitások formájában idézik fel a trilógia varázsát.

A mű alkotója, Robert Zemeckis egy interjúban elmondta, hogy kezdetben nem akarta, hogy a film a jövőben játszódjon – fél attól, hogy téves kép alakul ki a jövőről az emberek fejében. Az induláskor a „folytatjuk” felirat is pusztán tréfás utalásnak indult, nem pedig előrevetítésnek. Ám a siker sürgette: Michael J. Fox azonnal érdeklődött a folytatás után, így alakult ki az ikonikus trilógia.