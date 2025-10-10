Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Donald Trump reagált Putyin állítására

vitaminhiány

Ennek a vitaminnak a hiánya szívrohamhoz vezethet – Ön szedi rendszeresen?

29 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokan nem is sejtik, hogy egyetlen tápanyag hiánya komoly kockázatot jelenthet a szív, az agy és az idegrendszer számára. Ez a vitamin nemcsak a vérképzéshez nélkülözhetetlen, hanem a sejtek megújulásához és a gondolkodás egészségéhez is kulcsfontosságú. A szakértők szerint a lakosság jelentős része nem jut belőle elegendő mennyiséghez.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vitaminhiányegészségéletmódb12multivitamin

A szóban forgó vitamin nem más, mint a B12, amely a szervezet egyik legösszetettebb és legfontosabb mikrotápanyaga. A Német Táplálkozástudományi Társaság legújabb ajánlása szerint a korábbi napi 3 mikrogramm helyett már legalább 4 mikrogramm B12-re van szükség a megfelelő működéshez.
Ez a vitamin egyedülálló abban, hogy se gyümölcsökben, se zöldségekben nem található meg, kizárólag állati eredetű élelmiszerekben fordul elő – például húsban, halban, tojásban és tejtermékekben.

vitamin, multivitamin, B12
A vitamin, amit nem találsz meg semmilyen zöldségben
Fotó: Pexels

A B12-vitamin nélkül a szervezet nem képes megfelelően lebontani a fehérjéket és zsírokat, valamint nem tudja átalakítani a sejtek energiatermeléséhez szükséges anyagokat. Hiánya fokozza a homocisztein nevű aminosav szintjét a vérben, ami károsítja az érfalakat, és növeli a szívroham és a stroke kockázatát.

Kik vannak veszélyben?

A B12-vitaminhiány főleg az idősebb korosztályt érinti, mert a szervezet idővel egyre kevesebb intrinsic factort  termel – ez az az enzim, amely segíti a vitamin felszívódását a bélrendszerben.
Rizikócsoportnak számítanak továbbá:

  • Vegánok és vegetáriánusok, akik kerülik az állati eredetű ételeket,
  • Várandós és szoptató nők, akiknek megnövekszik a tápanyagigényük,
  • Emésztőrendszeri betegségekkel (pl. Crohn, colitis, gastritis) élők,
  • Stresszes életmódot folytatók, mert a B12 a stresszhormonok termelésében is szerepet játszik,
  • Alkoholfogyasztók, akiknél a máj működése gátolja a vitamin hasznosulását.

A vitamin, amely védi a szívet és az agyat

A kutatások szerint a B12-vitamin hozzájárul a DNS stabilitásához, támogatja az idegsejtek regenerációját és a vérképzést, sőt segít csökkenteni a demencia kockázatát is. Bár a kapcsolat az Alzheimer-kórral még nem teljesen tisztázott, a szakértők egyetértenek abban, hogy a vitaminhiány hosszú távon memóriazavarokat, koncentrációs nehézséget és idegrendszeri károsodást okozhat.

Egyes vizsgálatok szerint a megfelelő B12-, B6- és folsavbevitel együttesen 

csökkentheti a stroke előfordulását,

 és segíthet fenntartani az agyi funkciókat időskorban.

Hogyan pótolható a B12-vitamin?

A legtöbb esetben elegendő a kiegyensúlyozott, fehérjében gazdag étrend. A napi szükségletet például így lehet fedezni:

  • 1 pohár tej 
  • 1 kis pohár joghurt 
  • 1 főtt tojás 
  • 60 g camembert sajt 

Ez már több mint 4 mikrogramm, azaz fedezi a napi szükségletet. Vegetáriánusok és vegánok számára azonban 

étrend-kiegészítők vagy injekciós kúra javasolt, mivel a növényi forrásokban található B12-analógok nem aktív formái a vitaminnak, sőt meg is akadályozhatják a valódi B12 felszívódását.

A tudomány még csak most kezdi felfedezni

A legújabb kutatások arra utalnak, hogy a B12-vitamin a rákmegelőzésben is szerepet játszhat, mivel stabilizálja a sejtek genetikai állományát és csökkenti a mutációk esélyét. Bár a bizonyítékok még nem teljesek, egyre több tanulmány erősíti meg, hogy a B12 valóban az egyik leginkább alábecsült vitamin, amely kulcsszerepet játszik a hosszú távú testi és mentális egészség megőrzésében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!