Ennek a vitaminnak a hiánya szívrohamhoz vezethet – Ön szedi rendszeresen?

A szóban forgó vitamin nem más, mint a B12, amely a szervezet egyik legösszetettebb és legfontosabb mikrotápanyaga. A Német Táplálkozástudományi Társaság legújabb ajánlása szerint a korábbi napi 3 mikrogramm helyett már legalább 4 mikrogramm B12-re van szükség a megfelelő működéshez.
Ez a vitamin egyedülálló abban, hogy se gyümölcsökben, se zöldségekben nem található meg, kizárólag állati eredetű élelmiszerekben fordul elő – például húsban, halban, tojásban és tejtermékekben.
Kik vannak veszélyben?
A B12-vitaminhiány főleg az idősebb korosztályt érinti, mert a szervezet idővel egyre kevesebb intrinsic factort termel – ez az az enzim, amely segíti a vitamin felszívódását a bélrendszerben.
Rizikócsoportnak számítanak továbbá:
- Vegánok és vegetáriánusok, akik kerülik az állati eredetű ételeket,
- Várandós és szoptató nők, akiknek megnövekszik a tápanyagigényük,
- Emésztőrendszeri betegségekkel (pl. Crohn, colitis, gastritis) élők,
- Stresszes életmódot folytatók, mert a B12 a stresszhormonok termelésében is szerepet játszik,
- Alkoholfogyasztók, akiknél a máj működése gátolja a vitamin hasznosulását.
A vitamin, amely védi a szívet és az agyat
A kutatások szerint a B12-vitamin hozzájárul a DNS stabilitásához, támogatja az idegsejtek regenerációját és a vérképzést, sőt segít csökkenteni a demencia kockázatát is. Bár a kapcsolat az Alzheimer-kórral még nem teljesen tisztázott, a szakértők egyetértenek abban, hogy a vitaminhiány hosszú távon memóriazavarokat, koncentrációs nehézséget és idegrendszeri károsodást okozhat.
Egyes vizsgálatok szerint a megfelelő B12-, B6- és folsavbevitel együttesen
csökkentheti a stroke előfordulását,
és segíthet fenntartani az agyi funkciókat időskorban.
Hogyan pótolható a B12-vitamin?
A legtöbb esetben elegendő a kiegyensúlyozott, fehérjében gazdag étrend. A napi szükségletet például így lehet fedezni:
- 1 pohár tej
- 1 kis pohár joghurt
- 1 főtt tojás
- 60 g camembert sajt
Ez már több mint 4 mikrogramm, azaz fedezi a napi szükségletet. Vegetáriánusok és vegánok számára azonban
étrend-kiegészítők vagy injekciós kúra javasolt, mivel a növényi forrásokban található B12-analógok nem aktív formái a vitaminnak, sőt meg is akadályozhatják a valódi B12 felszívódását.
A tudomány még csak most kezdi felfedezni
A legújabb kutatások arra utalnak, hogy a B12-vitamin a rákmegelőzésben is szerepet játszhat, mivel stabilizálja a sejtek genetikai állományát és csökkenti a mutációk esélyét. Bár a bizonyítékok még nem teljesek, egyre több tanulmány erősíti meg, hogy a B12 valóban az egyik leginkább alábecsült vitamin, amely kulcsszerepet játszik a hosszú távú testi és mentális egészség megőrzésében.
A B12-vitamin nélkül a szervezet nem képes megfelelően lebontani a fehérjéket és zsírokat, valamint nem tudja átalakítani a sejtek energiatermeléséhez szükséges anyagokat. Hiánya fokozza a homocisztein nevű aminosav szintjét a vérben, ami károsítja az érfalakat, és növeli a szívroham és a stroke kockázatát.