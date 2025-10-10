Ennek a vitaminnak a hiánya szívrohamhoz vezethet – Ön szedi rendszeresen?

A szóban forgó vitamin nem más, mint a B12, amely a szervezet egyik legösszetettebb és legfontosabb mikrotápanyaga. A Német Táplálkozástudományi Társaság legújabb ajánlása szerint a korábbi napi 3 mikrogramm helyett már legalább 4 mikrogramm B12-re van szükség a megfelelő működéshez.

Ez a vitamin egyedülálló abban, hogy se gyümölcsökben, se zöldségekben nem található meg, kizárólag állati eredetű élelmiszerekben fordul elő – például húsban, halban, tojásban és tejtermékekben.

A vitamin, amit nem találsz meg semmilyen zöldségben

Fotó: Pexels

Kik vannak veszélyben?

A B12-vitaminhiány főleg az idősebb korosztályt érinti, mert a szervezet idővel egyre kevesebb intrinsic factort termel – ez az az enzim, amely segíti a vitamin felszívódását a bélrendszerben.

Rizikócsoportnak számítanak továbbá:

Vegánok és vegetáriánusok , akik kerülik az állati eredetű ételeket,

Várandós és szoptató nők , akiknek megnövekszik a tápanyagigényük,

Emésztőrendszeri betegségekkel (pl. Crohn, colitis, gastritis) élők,

Stresszes életmódot folytatók , mert a B12 a stresszhormonok termelésében is szerepet játszik,

Alkoholfogyasztók, akiknél a máj működése gátolja a vitamin hasznosulását.

A vitamin, amely védi a szívet és az agyat

A kutatások szerint a B12-vitamin hozzájárul a DNS stabilitásához, támogatja az idegsejtek regenerációját és a vérképzést, sőt segít csökkenteni a demencia kockázatát is. Bár a kapcsolat az Alzheimer-kórral még nem teljesen tisztázott, a szakértők egyetértenek abban, hogy a vitaminhiány hosszú távon memóriazavarokat, koncentrációs nehézséget és idegrendszeri károsodást okozhat.

Egyes vizsgálatok szerint a megfelelő B12-, B6- és folsavbevitel együttesen

csökkentheti a stroke előfordulását,

és segíthet fenntartani az agyi funkciókat időskorban.

Hogyan pótolható a B12-vitamin?

A legtöbb esetben elegendő a kiegyensúlyozott, fehérjében gazdag étrend. A napi szükségletet például így lehet fedezni:

1 pohár tej

1 kis pohár joghurt

1 főtt tojás

60 g camembert sajt

Ez már több mint 4 mikrogramm, azaz fedezi a napi szükségletet. Vegetáriánusok és vegánok számára azonban

étrend-kiegészítők vagy injekciós kúra javasolt, mivel a növényi forrásokban található B12-analógok nem aktív formái a vitaminnak, sőt meg is akadályozhatják a valódi B12 felszívódását.

A legújabb kutatások arra utalnak, hogy a B12-vitamin a rákmegelőzésben is szerepet játszhat, mivel stabilizálja a sejtek genetikai állományát és csökkenti a mutációk esélyét. Bár a bizonyítékok még nem teljesek, egyre több tanulmány erősíti meg, hogy a B12 valóban az egyik leginkább alábecsült vitamin, amely kulcsszerepet játszik a hosszú távú testi és mentális egészség megőrzésében.