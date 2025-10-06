Hírlevél

Rendkívüli

Merkel megnevezte a háború felelőseit – sokkoló, amit mondott!

tragédia

Döbbenetes ok miatt fojtotta vízbe kétéves gyermekét egy anya

Egy tragikus eset nagy megdöbbenést váltott ki az Egyesült Királyságban. Egy 42 éves brit nő, Alice Mackey vízbe fojtotta kétéves kislányát egy festői tóban, miután abbahagyta a szülés utáni depresszió kezelésére kapott gyógyszereit.
A rendőrség közlése szerint a nő szeptember 10-én jelentette be, hogy gyermeke eltűnt a család Bordonban található otthonából. Röviddel ezután a kislányt eszméletlen állapotban találták meg egy közeli tóban, ahol az anya vízbe fojtotta. A gyermeket kórházba szállították, de másnapra életét vesztette - írja a DailyMail.

szülésutánidepresszió, depresszió, vízbe fojtotta
Szülés utáni depresszió miatt vízbe fojtotta kislányát
Fotó: Unsplash

Vízbe fojtotta, mert „meg akarta védeni”

A bíróságon elhangzott, hogy a tanárként dolgozó Mackey hosszú éveken át küzdött termékenységi problémákkal, mielőtt megszületett Annabel nevű lánya. A nő a szülés után súlyos depresszióval és pszichózissal kezelték, de hónapokkal a tragédia előtt abbahagyta a gyógyszerszedést.

Az ügyészség szerint elméje annyira eltorzult, hogy abban a téves hitben cselekedett: a legjobb, ha megóvja kislányát saját „rossz anyaságától”.

A bíróság megállapította, hogy Mackey beszámíthatósága súlyosan korlátozott volt, ezért emberölés miatt, csökkentett felelősséggel ítélték el. Négy év börtönbüntetést kapott.

A család és a bíró is megtört a tárgyaláson

A tárgyaláson Annabel apja, Peter Mackey megtörten nyilatkozott: 

Minden pillanatban gyötrődöm a tudattól, hogy nem tudtam megvédeni őt. Annabel élete tele volt szeretettel, és fájdalmas belegondolni, hogy ilyen sors jutott neki.

Az ítélethirdetéskor az anya némán hallgatta a bíró szavait. Az ítélet szerint Mackey „deluzionális állapotban” követte el tettét, és úgy hitte, ez egyfajta „irgalmasság” volt a gyermek iránt.

A mentális betegségek felismerése életet menthet

A tragédia rávilágít arra, mennyire fontos a szülés utáni depresszió és a mentális zavarok időben történő felismerése és kezelése. Az orvosok szerint a gyógyszeres terápia megszakítása ilyen állapotban súlyos következményekkel járhat.

Alice Mackey esete emlékeztet arra, hogy a pszichés problémákkal küzdő anyák számára elengedhetetlen a családi és szakmai támogatás, hiszen egy pillanatnyi elmezavar is örökre megváltoztathat életeket.

 

