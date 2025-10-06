Döbbenetes ok miatt fojtotta vízbe kétéves gyermekét egy anya

A rendőrség közlése szerint a nő szeptember 10-én jelentette be, hogy gyermeke eltűnt a család Bordonban található otthonából. Röviddel ezután a kislányt eszméletlen állapotban találták meg egy közeli tóban, ahol az anya vízbe fojtotta. A gyermeket kórházba szállították, de másnapra életét vesztette - írja a DailyMail.

Szülés utáni depresszió miatt vízbe fojtotta kislányát

Fotó: Unsplash

Vízbe fojtotta, mert „meg akarta védeni”

A bíróságon elhangzott, hogy a tanárként dolgozó Mackey hosszú éveken át küzdött termékenységi problémákkal, mielőtt megszületett Annabel nevű lánya. A nő a szülés után súlyos depresszióval és pszichózissal kezelték, de hónapokkal a tragédia előtt abbahagyta a gyógyszerszedést.

Az ügyészség szerint elméje annyira eltorzult, hogy abban a téves hitben cselekedett: a legjobb, ha megóvja kislányát saját „rossz anyaságától”.

A bíróság megállapította, hogy Mackey beszámíthatósága súlyosan korlátozott volt, ezért emberölés miatt, csökkentett felelősséggel ítélték el. Négy év börtönbüntetést kapott.

A család és a bíró is megtört a tárgyaláson

A tárgyaláson Annabel apja, Peter Mackey megtörten nyilatkozott:

Minden pillanatban gyötrődöm a tudattól, hogy nem tudtam megvédeni őt. Annabel élete tele volt szeretettel, és fájdalmas belegondolni, hogy ilyen sors jutott neki.

Az ítélethirdetéskor az anya némán hallgatta a bíró szavait. Az ítélet szerint Mackey „deluzionális állapotban” követte el tettét, és úgy hitte, ez egyfajta „irgalmasság” volt a gyermek iránt.

A mentális betegségek felismerése életet menthet

A tragédia rávilágít arra, mennyire fontos a szülés utáni depresszió és a mentális zavarok időben történő felismerése és kezelése. Az orvosok szerint a gyógyszeres terápia megszakítása ilyen állapotban súlyos következményekkel járhat.