Videón a megdöbbentő szentségtörés! – Az oltárra vizelt egy férfi a Vatikánban

Pénteken, a Szent Péter-bazilikában tartott 9 órás szentmise közben történt megdöbbentő incidens: egy fiatal férfi a Gyónás oltárához rohant, és a szent térre vizelt. A történtek pillanatok alatt elárasztották a közösségi médiát, és a hívek szerte a világon felháborodással reagáltak a Vatikánt ért gyalázatra.

Levizelte az oltárt a Szent Péter-bazilikában egy férfi... (A képen XIV. Leó pápa az oltár előtt imádkozik)

Fotó: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Levizelte az oltárt a Szent Péter-bazilikában

A szemtanúk elmondása szerint a férfi hirtelen rohant fel az oltár lépcsőjén – azon a helyen, ahol rendszerint maga a pápa mutatja be a szentmisét. Letolta nadrágját, majd a szent térre vizelt, miközben több száz turista és hívő döbbenten nézte. Néhányan sikoltoztak, mások videót készítettek a botrányos pillanatról.

A rendőrök azonnal lefogták és kivezették a helyszínről, miközben a tömeg csendben, sokkos állapotban figyelte az eseményeket.

A hírek szerint XIV. Leo pápa is értesült az esetről, és „mély megdöbbenéssel” fogadta a történteket.

A Szentszék sajtóirodája egyelőre nem adott ki hivatalos közleményt. Nem tudni, hogy a férfit őrizetbe vették-e, illetve vádat emelnek-e ellene – számolt be a New York Post.