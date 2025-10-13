Hírlevél

Rendkívüli

Két gyorsvonat ütközött Szádalmásnál, legalább százan megsérültek – videó

Vatikán

Videón a megdöbbentő szentségtörés! – Az oltárra vizelt egy férfi a Vatikánban

Sokk és felháborodás rázta meg a Vatikánt, a kereszténységet, az egyetemes emberi kultúrát és azt a maradék jó ízlést is! A reggeli mise alatt egy férfi levizelte a Szent Péter-bazilika oltárát, miközben a hívek és turisták döbbenten figyelték a jelenetet. A szentségtörés a katolicizmus legszentebb helyén és az emberi civilizáció egyik legismertebb, szakrális intézményében történt.
VatikánkereszténységSzent Péter-bazilika

Pénteken, a Szent Péter-bazilikában tartott 9 órás szentmise közben történt megdöbbentő incidens: egy fiatal férfi a Gyónás oltárához rohant, és a szent térre vizelt. A történtek pillanatok alatt elárasztották a közösségi médiát, és a hívek szerte a világon felháborodással reagáltak a Vatikánt ért gyalázatra.

Levizelte az oltárt a Szent Péter-bazilikában egy férfi... (A képen XIV. Leó pápa az oltár előtt imádkozik)Pope Leo XIV (R) kneels before the altar during a Prayer Vigil and Rosary for Peace as part of the Jubilee of Marian Spirituality, in St. Peter's Square, at the Vatican, on October 11, 2025. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)
Levizelte az oltárt a Szent Péter-bazilikában egy férfi... (A képen XIV. Leó pápa az oltár előtt imádkozik)
Fotó: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Levizelte az oltárt a Szent Péter-bazilikában

A szemtanúk elmondása szerint a férfi hirtelen rohant fel az oltár lépcsőjén – azon a helyen, ahol rendszerint maga a pápa mutatja be a szentmisét. Letolta nadrágját, majd a szent térre vizelt, miközben több száz turista és hívő döbbenten nézte. Néhányan sikoltoztak, mások videót készítettek a botrányos pillanatról.

A rendőrök azonnal lefogták és kivezették a helyszínről, miközben a tömeg csendben, sokkos állapotban figyelte az eseményeket. 

A hírek szerint XIV. Leo pápa is értesült az esetről, és „mély megdöbbenéssel” fogadta a történteket.

A Szentszék sajtóirodája egyelőre nem adott ki hivatalos közleményt. Nem tudni, hogy a férfit őrizetbe vették-e, illetve vádat emelnek-e ellene – számolt be a New York Post.

 

