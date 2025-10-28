Kilenc figyelmeztető jel a vizeletben, ami komoly betegségre utalhat

A vizelet ideális esetben világos, áttetsző és szagtalan. Ha azonban eltér ettől, az akár fertőzésre, májbetegségre vagy cukorproblémára is utalhat. Az orvosok szerint érdemes odafigyelni az apró változásokra is, mert sokszor ezek az első figyelmeztető jelek - tájékoztat a FOCUS online.

A vizelet színe mindent elárul az egészségéről (A kép illusztráció!)

Fotó: Pexels

Mit árul el a vizelet színe és szaga?

Vér a vizeletben (pirosas elszíneződés): húgyúti fertőzés, vesekő vagy akár daganatos betegség jele is lehet.

Barna szín: utalhat máj- vagy epeproblémákra, illetve régebbi belső vérzésre.

Sárga, intenzív szín: gyakori hólyagfertőzés vagy kiszáradás esetén.

Habos vagy „pezsgő” vizelet: a vesék fehérjekiválasztási zavarára utalhat.

Zavaros, pelyhes vizelet: húgyúti vagy nemi úton terjedő fertőzés tünete is lehet.

Erős, kellemetlen szag: ha nem evett spárgát, ez bakteriális fertőzésre utalhat.

Édeskés, gyümölcsös szag: a cukorbetegség korai figyelmeztető jele lehet.

Világos, szinte vízszerű vizelet: túlzott folyadékbevitelre utal.

Sötétsárga, koncentrált vizelet: folyadékhiány vagy vitaminbevitel következménye lehet.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Az orvosok szerint az alábbi esetek azonnali kivizsgálást igényelnek:

ha vér jelenik meg a vizeletben, ha erős, szokatlan szagú a vizelet, vagy ha tartósan barnás elszíneződés tapasztalható.

Ezek a tünetek vesegyulladásra, húgyhólyag-fertőzésre vagy akár komolyabb belsőszervi problémára is utalhatnak.

