Újabb sokkoló fejlemény Volodimir Z.-vel, az Északi Áramlat felrobbantójával kapcsolatban

A gyanúsítottat Volodimir Zsuravljovként azonosították. A lengyel hatóságok a varsói bíróságnál kezdeményezték, hogy további 100 napra hosszabbítsák meg az előzetes letartóztatását.
A férfit szeptember 30-án vették őrizetbe Pruszków városában, miután felmerült, hogy köze lehet a 2022 szeptemberében történt robbantásokhoz, amelyek során az Északi Áramlat vezetékeit súlyosan megrongálták a Balti-tenger alatt.
A nyomozás szerint Zsuravljov és néhány társa egy jachttal indult el a németországi Rosztokból, majd a Balti-tengeren merülést hajtottak végre, és robbanóanyagot helyeztek el a gázvezetékeknél.
A férfit őrizetbe vétele után először hét napra tartották fogva, most azonban az ügyészség szerint további bizonyítékok vizsgálata indokolja a meghosszabbított letartóztatást.