Újabb sokkoló fejlemény Volodimir Z.-vel, az Északi Áramlat felrobbantójával kapcsolatban

A gyanúsítottat Volodimir Zsuravljovként azonosították. A lengyel hatóságok a varsói bíróságnál kezdeményezték, hogy további 100 napra hosszabbítsák meg az előzetes letartóztatását.

Három éve robbantották fel az Északi Áramlatot, Volodimir Z. az egyik gyanúsított

Fotó: SWEDISH COAST GUARD HANDOUT / ANADOLU AGENCY

Volodimir Z.-nek köze lehet az Északi Áramlat felrobbantásához

A férfit szeptember 30-án vették őrizetbe Pruszków városában, miután felmerült, hogy köze lehet a 2022 szeptemberében történt robbantásokhoz, amelyek során az Északi Áramlat vezetékeit súlyosan megrongálták a Balti-tenger alatt.

A nyomozás szerint Zsuravljov és néhány társa egy jachttal indult el a németországi Rosztokból, majd a Balti-tengeren merülést hajtottak végre, és robbanóanyagot helyeztek el a gázvezetékeknél.

A férfit őrizetbe vétele után először hét napra tartották fogva, most azonban az ügyészség szerint további bizonyítékok vizsgálata indokolja a meghosszabbított letartóztatást.