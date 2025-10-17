Letartóztatták Volodimir Z.-t, Németország kérte a kiadatását

A karlsruhei Szövetségi Ügyészség közlése szerint a férfi képzett búvár, és állítólag tagja volt annak a csoportnak, amely 2022 őszén robbanóanyagokat helyezett el az Északi Áramlat gázvezetékeken Bornholm szigete közelében.

A német ügyészség robbantással és alkotmányellenes szabotázzsal vádolja a férfit.

A támadás során a robbanások olyan mértékben rongálták meg a két vezetéket, hogy a gáz szállítása lehetetlenné vált. A detonációkat Bornholm közelében rögzítették, majd nem sokkal később négy szivárgást találtak a négy csővezetékből háromban. Az Északi Áramlat 1-en korábban orosz földgáz áramlott Németország felé, de a támadás idején nem volt aktív. Az Északi Áramlat 2 pedig az orosz–ukrán háború miatt még nem működött.

A kiadatás politikai ellenállást váltott ki: Lengyelország vezető képviselői egyértelműen jelezték, hogy nemcsak ellenzik a kiadatást, de magát a támadást is pozitívan értékelik. Donald Tusk miniszterelnök nemrég kijelentette, hogy nem érdeke országa számára a férfi felelősségre vonása vagy más államnak való kiadása.

Szerdán este a Nemzetbiztonsági Hivatal (BBN), amely Karol Nawrocki elnöknek jelent, hasonló álláspontra helyezkedett: „A lengyel állam létfontosságú érdeke, hogy az Északi Áramlat 1 és 2 károsításával vádolt személyek elkerüljék az eljárást” – idézte a PAP hírügynökség az intézmény közleményét.

A lengyel politikai vezetés mindig is ellenezte a vezeték építését. A kormányváltás két évvel ezelőtt, valamint a közelmúltbeli elnökváltás sem változtatott ezen az állásponton. A sajtó többször is felvetette a gyanút, hogy Lengyelország támogathatta ezt, vagy legalábbis szimpátiával viszonyult az elkövetőkhöz – írja a Focus.