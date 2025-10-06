„Ne buktassatok meg!” – Ursula von der Leyen az EP-ben könyörög

Hírlevél

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen felszólította az Európai Parlament képviselőit, hogy hagyják őt hatalmon, mert szerinte csak így lehet megóvni a világ rendjét Oroszországgal szemben. Ezt a kijelentést az EP plenáris ülésén tette a Bizottság ellen beterjesztett bizalmatlansági indítvány kapcsán.
„Európát keletről fenyegetés éri. Belső kihívásokkal is szembesül. Ami a Globális Dél országait illeti, további lépéseinket szoros figyelem kíséri. Ahogy a nemrégiben tartott ENSZ Közgyűlésen láttuk, a meglévő nemzetközi rendet megosztottság fenyegeti, ami gyorsabban következhet be, mint ahogy azt vártuk” – mondta von der Leyen.

von der leyen
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke
Fotó: Ritzau Scanpix / AFP

Ursula von der Leyen a világ Európa lenne

Az elnök hangsúlyozta, hogy Európa „a lehető legnagyobb bizonytalanság és robbanásveszélyes instabilitás időszakában” van. Arra kérte a képviselőket, hogy mutassanak a világnak „egységjelzést”, utalva arra, hogy maradjon az EB elnöki pozíciójában.

Von der Leyen azt is kijelentette, hogy azok a képviselők, akik a Bizottság ellen szavaznak, tulajdonképpen Oroszországot támogatják. Az Európai Parlament várhatóan október 6–9. között vitázik és szavaz a bizalmatlansági indítványról. A Bizottság elnökét többek között átláthatóság hiányával és elszámoltathatóság hiányával vádolják.

