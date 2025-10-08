Valami történt! Folyamatosan csörög Ursula von der Leyen telefonja

Ursula von der Leyen három hónapon belül másodszor nézhet szembe bizalmatlansági indítvánnyal az Európai Parlamentben. A Patrióták Európáért frakció a bizottsági elnök születésnapján az X-en (korábbi Twitter) tette közzé üzenetét, amelyben egyértelműen kijelentették: „Boldog születésnapot, Ursula, de ideje menni!” – utalva a Von der Leyen körüli botrányokra és a holnapi szavazásra.

Valami történt! Folyamatosan csöng Von der Leyen telefonja Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU

A bejegyzésben a Patrióták azt is írták: „Boldog születésnapot, Ursula! Itt az idő visszavonulni, még mielőtt újabb botrány robbanna ki.” A frakció szerint Von der Leyen nem csupán politikai, hanem erkölcsi felelősséggel is tartozik az elmúlt évek brüsszeli ügyeiért.

A bizottsági elnököt az utóbbi időben több ügy is kellemetlen helyzetbe hozta, köztük a Pfizerrel kötött vakcinaüzlet, valamint az uniós pénzekből finanszírozott, brüsszeli álláspontot támogató NGO-k esete. Ezek a szervezetek akár évi több százezer eurót is kaphattak, miközben a bizottság a mai napig nem hozta nyilvánosságra, pontosan kik részesültek a támogatásokból.

🎂 | Happy Birthday Ursula, time to retire without any more new scandals. TIME TO GO. #stopvonderleyen #Patriots pic.twitter.com/UhqeeugyjJ — Patriots for Europe (@PatriotsEP) October 8, 2025

A Patrióták szerint mindez egyértelműen jelzi, hogy Ursula von der Leyen politikai ideje lejárt. Egy frakcióvideóban a képviselők a „Pfizer-gate” ügyét „a generáció botrányának” nevezték, és kijelentették: az elnöknek mennie kell. A felvételben az uniós politika kudarcait sorolták – elnéptelenedő falvakat, bezárt üzemeket és csődbe jutott családokat említve –, amelyek szerintük Von der Leyen irányvonalának következményei.

A bizottsági elnök tehát ismét bizalmatlansági szavazás elé néz: három hónapon belül immár másodszor dönthet az Európai Parlament Ursula von der Leyen sorsáról – írta a Magyar Nemzet.