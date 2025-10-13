Két gyorsvonat ütközött Szádalmásnál, legalább százan megsérültek – videó

Súlyos vasúti baleset történt kedden a magyarlakta Szádalmásnál (Jabloňov nad Turňou, Rozsnyói járás), ahol két gyorsvonat rohant egymásba. Az országos mentőszolgálat operatív központja (OSZZS) közölte, hogy legalább százan megsérültek a vonatbalesetben, közülük ketten válságos állapotban vannak, hárman pedig a roncsok között rekedtek. Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter szerint egy rendkívüli, súlyos balesetről van szó, amelyhez minden bizonnyal emberi mulasztás vezetett - írja a Paraméter.

Az összetört gyorsvonat a vonatbaleset helyszínén - Fotó: Polícia SR - Košický kraj

A helyszínre több tucat tűzoltó- és mentőegységet vezényeltek, valamint mentőhelikopterek is segítik a sérültek kórházba szállítását.

A rendőrség közlése szerint mindkét szerelvényen sok utas tartózkodott, ezért a mentés továbbra is nagy erőkkel folyik.

Az integrált mentési rendszer minden egysége beavatkozik. Az utasok fokozatosan elhagyják a szerelvényeket, a sérülések mértéke változó. A rendőrség biztosítja a helyszínt, koordinálja a mentést és irányítja a forgalmat

– olvasható a szlovák rendőrség közösségi oldalán.

A Szlovák Vasúttársaság (ZSSK) szóvivője, Ján Baček közölte, hogy a baleset röviddel 10 óra után történt, azon a szakaszon, ahol a vágányok keresztezik egymást és egy sínpárra váltanak.

Egyelőre vizsgálják, mi okozhatta az ütközést, de a tárcavezetők szerint valószínűleg emberi mulasztás történt.

Fico is megszólalt a vonatbaleset kapcsán

A helyszínre tart Jozef Ráž közlekedésügyi miniszter is. Robert Fico miniszterelnök a közösségi oldalán fejezte ki együttérzését, és bízik benne, hogy a balesetnek nem lesz halálos áldozata.

A sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok, és folyamatos kapcsolatban vagyok a belügy- és közlekedésügyi miniszterrel

– írta.

A mentőegységek folyamatosan dolgoznak a roncsok közé szorult utasok kiszabadításán, miközben a hatóságok vizsgálják a körülményeket, amelyek ehhez a tragikus ütközéshez vezettek.

Az Origo 2024-ben írt az érsekújvári vonatbalesetről, amelyben hét ember meghalt.