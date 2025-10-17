A legnagyobb hiba, amivel örökre elvághatja magát az első randin

Louanne Ward, ausztrál párközvetítő és pszichológiai tanácsadó szerint a legtöbb esetben három percen belül eldől, lesz-e kémia egy pár között. Ennyi idő is elég ugyanis ahhoz, hogy az agyunk feldolgozza a másik ember testbeszédét, hangszínét, mimikáját és kiszűrje, biztonságban érezzük-e magunkat mellette, kialakul-e a vonzalom – írja a DailyMail.

Miért nem alakul ki vonzalom, még ha minden tökéletesnek tűnik?

Fotó: Pexels



Ez az úgynevezett „thin slicing” jelenség – azaz az agyunk képes nagyon kevés információból is gyors és meglepően pontos ítéletet alkotni valakiről.

A vonzalom idegrendszeri alapjai

A vonzalom nem csupán érzelem, hanem összetett idegrendszeri folyamat. A nők agya például az evolúciós pszichológia szerint már a találkozás első pillanataiban elemzi, hogy a férfi kisugárzása mennyire közvetít biztonságot, stabilitást és magabiztosságot.

Ha a testbeszéd túl erőltetett, a hang bizonytalan, vagy a másik fél „túlságosan is bizonyítani akar”, az azonnal gátolja a kémia kialakulását. Ward szerint

a „válassz engem” típusú viselkedés – a túlzott nevetés, bólogatás, vagy a túl közeli testtartás – azonnal elfojtja a vonzalmat.

Ward elmélete szerint mindez szorosan összefügg a kötődési stílussal. Az úgynevezett szorongó kötődésű emberek hajlamosak túlságosan megfelelni a másiknak, míg az elkerülő kötődésűek hűvösebbnek és magabiztosabbnak tűnnek – ezért sokszor ők jutnak tovább a randikon. A gond az, hogy a kapcsolat később mégis megbillen, hiszen az elkerülő fél érzelmileg elérhetetlen marad, a szorongó pedig egyre több visszajelzésre vágyik.

A „thin slicing” tudománya

A pszichológia szerint az agy a másodperc tört része alatt értékeli a nem verbális jeleket:

a testtartást,

arckifejezést,

mozdulatokat,

hangmagasságot

és beszédtempót.

Ezek alapján már azelőtt kialakul egy érzelmi reakció – vonzalom, közöny vagy taszítás –, mielőtt tudatosan átgondolnánk, mit érzünk. Ezért fordul elő, hogy valakivel „megvan a kémia” már az első mondat után, mással pedig hiába próbálkozunk, a szikra sosem gyullad meg.

Hogyan ne rontsuk el az első benyomást?

A szakértő tanácsa egyszerű: ne próbáljunk megfelelni, inkább

figyeljük meg, hogyan érezzük magunkat a másik jelenlétében.

A valódi magabiztosság nem a távolságtartásban, hanem az önazonosságban rejlik. Ahogy Ward fogalmaz: