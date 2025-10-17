A legnagyobb hiba, amivel örökre elvághatja magát az első randin

Louanne Ward, ausztrál párközvetítő és pszichológiai tanácsadó szerint a legtöbb esetben három percen belül eldől, lesz-e kémia egy pár között. Ennyi idő is elég ugyanis ahhoz, hogy az agyunk feldolgozza a másik ember testbeszédét, hangszínét, mimikáját és kiszűrje, biztonságban érezzük-e magunkat mellette, kialakul-e a vonzalom – írja a DailyMail.
Ez az úgynevezett „thin slicing” jelenség – azaz az agyunk képes nagyon kevés információból is gyors és meglepően pontos ítéletet alkotni valakiről.
A vonzalom idegrendszeri alapjai
A vonzalom nem csupán érzelem, hanem összetett idegrendszeri folyamat. A nők agya például az evolúciós pszichológia szerint már a találkozás első pillanataiban elemzi, hogy a férfi kisugárzása mennyire közvetít biztonságot, stabilitást és magabiztosságot.
Ha a testbeszéd túl erőltetett, a hang bizonytalan, vagy a másik fél „túlságosan is bizonyítani akar”, az azonnal gátolja a kémia kialakulását. Ward szerint
a „válassz engem” típusú viselkedés – a túlzott nevetés, bólogatás, vagy a túl közeli testtartás – azonnal elfojtja a vonzalmat.
Ward elmélete szerint mindez szorosan összefügg a kötődési stílussal. Az úgynevezett szorongó kötődésű emberek hajlamosak túlságosan megfelelni a másiknak, míg az elkerülő kötődésűek hűvösebbnek és magabiztosabbnak tűnnek – ezért sokszor ők jutnak tovább a randikon. A gond az, hogy a kapcsolat később mégis megbillen, hiszen az elkerülő fél érzelmileg elérhetetlen marad, a szorongó pedig egyre több visszajelzésre vágyik.
A „thin slicing” tudománya
A pszichológia szerint az agy a másodperc tört része alatt értékeli a nem verbális jeleket:
- a testtartást,
- arckifejezést,
- mozdulatokat,
- hangmagasságot
- és beszédtempót.
Ezek alapján már azelőtt kialakul egy érzelmi reakció – vonzalom, közöny vagy taszítás –, mielőtt tudatosan átgondolnánk, mit érzünk. Ezért fordul elő, hogy valakivel „megvan a kémia” már az első mondat után, mással pedig hiába próbálkozunk, a szikra sosem gyullad meg.
Hogyan ne rontsuk el az első benyomást?
A szakértő tanácsa egyszerű: ne próbáljunk megfelelni, inkább
figyeljük meg, hogyan érezzük magunkat a másik jelenlétében.
A valódi magabiztosság nem a távolságtartásban, hanem az önazonosságban rejlik. Ahogy Ward fogalmaz:
Aki nem hajszolja a megerősítést, hanem stabil önbizalommal áll a másik elé, az a legvonzóbb ember a szobában.