Lewotobi Laki-Laki

Videón a pusztító vulkánkitörés, az életükért futottak az emberek

Indonézia Flores szigetén füst és hamu borította be az eget. A Lewotobi Laki-Laki vulkánkitörés tíz kilométer magas hamufelhőt lövellt a légkörbe, a hatóságok a legmagasabb szintű riasztást adták ki.
Lewotobi Laki-LakiLaki-lakivulkánkitöréshamufelhőIndonézia

Tíz kilométeres hamufelhőt lövellve a magasba ismét kitört szerdán a Lewotobi Laki-Laki tűzhányó az Indonéziához tartozó Flores szigeten az MTI szerint. A hatóságok a legmagasabb szintű riasztást adták ki a vulkánkitörés miatt, és lezártak egy környékbeli repülőteret is. 

A Lewotobi Laki-Laki vulkánkitörés egy korábbi aktivitása megörökítve.
A Lewotobi Laki-Laki vulkánkitörés egy korábbi aktivitása megörökítve. Fotó: Indonesia's Geological Agency

Muhammad Wafid, az ország geológiai intézetének vezetője a helyieket és a turistákat iszapáradásra figyelmeztette, amely akkor alakulhat ki, ha eső hullik a hamu borította területre, és arra kérte őket, ne menjenek a vulkán közelébe.  

A Kelet-Nusa Tenggara tartományban lévő, a vulkántól 60 kilométerre található Fransiskus Xaverius Seda repülőtér üzemeltetője bejelentette, hogy a kitörés miatt a légikikötő forgalma csütörtökig szünetel.  

A Lewotobi Laki-Laki legutóbb augusztusban tört ki, ekkor több tucat környékbelit telepítettek ki.  

Halálos áldozatokat is követelt a tavalyi vulkánkitörés

A több mint 1500 méter magas tűzhányó tavaly novemberben is működésbe lépett, az akkori kitörés nyomán tízen meghaltak és több ezer ház megrongálódott. Indonézia egy 270 millió lakosú szigetcsoport, ahol gyakori a szeizmikus aktivitás.  

Az ország az úgynevezett csendes-óceáni tűzgyűrű mentén fekszik. Mintegy százharminc aktív vulkánja van. Ez a Föld legaktívabb vulkanikus területe, ahol a tűzhányók elvileg bármikor működésbe léphetnek. 

 

