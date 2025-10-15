Hírlevél

Elszabadultak az indulatok: Trump odaszúrt, Putyin nem maradt adós a válasszal

Titokzatos robbanás a Wizz Air fedélzetén, kényszerleszállást hajtott végre a gép

Egy Wizz Air járat drámai perceket élt át, amikor a fedélzeten utazók robbanást hallottak a csomagtér felől. A Wizz Air gépe Egyiptomból tartott Rómába, amikor nyolc perc alatt több mint 6000 métert süllyedt, majd kényszerleszállást hajtott végre Nápolyban.
A Sharm el-Sheikhből Rómába tartó Wizz Air Airbus A321neo fedélzetén több újságíró és operatőr is utazott, akik az izraeli–Hamász békemegállapodás utáni békecsúcsról tértek haza. A gép hirtelen süllyedését egy robbanásszerű zaj előzte meg, amelyet többen a csomagtér felől hallottak, és néhány utas füstöt is látni vélt – számol be a Daily Mail.

Wizz Air
Tűzoltók várták a Wizz Air gépét a nápolyi repülőtéren - Illusztráció
Fotó: Sevcan Alkan / Unsplash

Az olasz Corriere della Sera beszámolója szerint a W46118-as járat 10 000 méter feletti magasságból 4000 méterre ereszkedett alig nyolc perc alatt. A pilóták azonnal a legközelebbi repülőtérre, Nápolyba irányították a gépet, ahol tűzoltók és mentők várták.

A Wizz Air szerint nem volt tűz vagy füst a gépen

A légitársaság közleményében megerősítette, hogy a repülőgép technikai problémát észlelt, ezért döntöttek a kitérő mellett. „A repülőgép biztonságosan landolt, minden utas épségben elhagyta a fedélzetet. Nem volt tűz vagy füst, de a biztonság érdekében teljes műszaki ellenőrzést végzünk” – közölte a Wizz Air. Az utasokat buszokkal szállították tovább Rómába. A légitársaság külön köszönetet mondott a személyzetnek, amiért gyors és szakszerű döntést hoztak a kényszerleszállásról.

