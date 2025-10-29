Hírlevél

Ukrajna

Macron olyan taslit kapott az oroszoktól, hogy ide hallani, ahogy kong

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Oroszország külügyi szóvivője, Maria Zaharova azt javasolta Emmanuel Macron francia elnöknek, hogy a katonákat inkább kulturális objektumok védelmére küldje, ne Ukrajnába. A tanácsot a diplomata saját Telegram-csatornáján osztotta meg.
Zaharova szerint 2025-ben Franciaországban 1123 múzeum található.

zaharova
Zaharova beszólt Macronnak Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Zaharova nem kímélte Macront

Jobb lenne, ha Macron ezeket a katonákat két-két fővel a kulturális objektumok védelmére küldené. Hogy ne történjen meg többet a Louvre esetéhez hasonló dolog…

írta, utalva a közelmúltban történt párizsi múzeumrablásra.

Október 28-án az Orosz Külföldi Hírszerző Szolgálat (SVR) arról számolt be, hogy Macron utasítására a francia hadsereg vezérkara 2000 katonát készít fel az ukrajnai bevetésre. Jelenleg a katonák az ukrán határ közelében, Lengyelországban tartózkodnak, és megkapják a szükséges fegyverzetet és technikát. A következő napokban tervezik az átvezénylésüket Ukrajna középső régióiba.

Korábban az orosz hírszerzés feltárta Macron „tábornoki dicsőségálmait”.

 

