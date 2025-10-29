Zaharova szerint 2025-ben Franciaországban 1123 múzeum található.

Zaharova beszólt Macronnak Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Zaharova nem kímélte Macront

Jobb lenne, ha Macron ezeket a katonákat két-két fővel a kulturális objektumok védelmére küldené. Hogy ne történjen meg többet a Louvre esetéhez hasonló dolog…

– írta, utalva a közelmúltban történt párizsi múzeumrablásra.

Október 28-án az Orosz Külföldi Hírszerző Szolgálat (SVR) arról számolt be, hogy Macron utasítására a francia hadsereg vezérkara 2000 katonát készít fel az ukrajnai bevetésre. Jelenleg a katonák az ukrán határ közelében, Lengyelországban tartózkodnak, és megkapják a szükséges fegyverzetet és technikát. A következő napokban tervezik az átvezénylésüket Ukrajna középső régióiba.

Korábban az orosz hírszerzés feltárta Macron „tábornoki dicsőségálmait”.