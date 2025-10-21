Szexuális zaklatás, dühroham és lövések lepték el a szépségszalont

A beszámolók szerint egy 43 éves férfi követett egy nőt a Pink Beauty Supply üzletbe, nem sokkal ezután fogdosni kezdte és szexuálisan abuzálta. Az üzlet dolgozói azonnal felszólították, hogy távozzon, de a zaklató dührohamot kapott. Üvöltözni kezdett, szidalmazta a dolgozókat, majd termékeket dobált szét és megrongálta az üzlet berendezését. Az igazi rémálom azonban csak ezután következett – írja az independent.co.uk.

A dührohamot kapó zaklató kést is rántott, mielőtt agyonlőtték (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Egy 50 év körüli nő lelőtte a zaklatót

Miután a férfi előrántott egy tárgyat, amit késnek hittek, és nyíltan az üzletben tartózkodók megsebesítésével fenyegetőzött, egy helyszínen tartózkodó, ötvenes éveiben járó nő elővette az engedélyezett fegyverét, és figyelmeztető lövést adott le. Ez sem hatotta meg azonban a támadót, aki a nő felé fordulva tovább acsarkodott. Ekkor a nő másodszor is elsütötte a pisztolyát, ám ezúttal már célzottan. A golyó eltalálta a támadót, aki a helyszínen életét vesztette.

A Los Angeles-i megyei seriffhivatal megerősítette, hogy több vásárló is tanúja lehetett az incidensnek, akár az üzletben, akár a parkolóban. Videofelvételek is készülhettek az eseményről. A hatóságok egyelőre nem vettek senkit őrizetbe, illetve sem a nő, sem az elhunyt férfi nevét nem hozták nyilvánosságra. A nyomozók azonban arra kérik a lakosságot, hogy aki szemtanúja volt az esetnek, segítse őket információval.

Ez az eset is rávilágít arra, hogy az Egyesült Államokban egyre gyakoribbak az olyan önvédelmi esetek, ahol civilek használnak fegyvert. Bár sokan hősként tekintenek azokra, akik megvédik magukat és másokat, másokat aggaszt a fegyvertartás növekvő mértéke és az, hogy az utcán, boltokban is bármikor elszabadulhat az erőszak.

