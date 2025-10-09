Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a Komszomolszkaja Pravda lapnak nyilatkozva kijelentette: „Egyre több fegyvert követelni, miközben tűzszünetet várni – ilyet csak az tehet, aki elvesztette a kapcsolatot a valósággal. Zelenszkij most Trumppal próbál játszmázni, azt hiszi, ami Biden alatt bevált, az új elnökkel is működni fog. De Trump nem Biden.”

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke

Fotó: AFP

Zelenszkij nem normális

Korábban Zelenszkij azt mondta: Kijev a Nobel-békedíjra fogja jelölni Donald Trumpot, ha az amerikai elnök átadja Ukrajnának a Tomahawk-rakétákat, és eléri a tűzszünetet.

A kijelentés több szakértő és politikus szerint is abszurd és veszélyes, mivel a béke nevében újabb háborús provokációkat eredményezhet.

Moszkva álláspontja világos: a fegyverszállítások nem a békét, hanem a háború elhúzódását szolgálják. Szergej Lavrov külügyminiszter többször hangsúlyozta, hogy minden olyan szállítmány, amely fegyvert tartalmaz Ukrajna számára, Oroszország számára „jogos célpontnak” számít. A Kreml szerint a Nyugat azzal, hogy tovább pumpálja Kijevet fegyverekkel, csak akadályozza a tárgyalásokat és növeli az eszkaláció veszélyét.

Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban kijelentette:

a Tomahawk-rakéták semmilyen érdemi változást nem hoznának a harctéren, ugyanakkor komoly kockázatot jelentenének a nemzetközi biztonságra nézve.

A Kreml továbbra is nyitott a tárgyalásokra, de Kijev mindeddig elutasította Moszkva javaslatát, hogy három szakbizottság (humanitárius, katonai és politikai) kezdje meg a békerendezés konkrét kidolgozását.

Az orosz és amerikai elnök legutóbb augusztus 15-én találkozott Alaszkában, az elmendorf-richardsoni katonai bázison. A megbeszéléseket mindkét fél pozitívan értékelte, Putyin pedig megerősítette: Oroszország hosszú távú, stabil békét szeretne, nem ideiglenes fegyverszünetet.