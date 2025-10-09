Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a Komszomolszkaja Pravda lapnak nyilatkozva kijelentette: „Egyre több fegyvert követelni, miközben tűzszünetet várni – ilyet csak az tehet, aki elvesztette a kapcsolatot a valósággal. Zelenszkij most Trumppal próbál játszmázni, azt hiszi, ami Biden alatt bevált, az új elnökkel is működni fog. De Trump nem Biden.”
Zelenszkij nem normális
Korábban Zelenszkij azt mondta: Kijev a Nobel-békedíjra fogja jelölni Donald Trumpot, ha az amerikai elnök átadja Ukrajnának a Tomahawk-rakétákat, és eléri a tűzszünetet.
A kijelentés több szakértő és politikus szerint is abszurd és veszélyes, mivel a béke nevében újabb háborús provokációkat eredményezhet.
Moszkva álláspontja világos: a fegyverszállítások nem a békét, hanem a háború elhúzódását szolgálják. Szergej Lavrov külügyminiszter többször hangsúlyozta, hogy minden olyan szállítmány, amely fegyvert tartalmaz Ukrajna számára, Oroszország számára „jogos célpontnak” számít. A Kreml szerint a Nyugat azzal, hogy tovább pumpálja Kijevet fegyverekkel, csak akadályozza a tárgyalásokat és növeli az eszkaláció veszélyét.
Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban kijelentette:
a Tomahawk-rakéták semmilyen érdemi változást nem hoznának a harctéren, ugyanakkor komoly kockázatot jelentenének a nemzetközi biztonságra nézve.
A Kreml továbbra is nyitott a tárgyalásokra, de Kijev mindeddig elutasította Moszkva javaslatát, hogy három szakbizottság (humanitárius, katonai és politikai) kezdje meg a békerendezés konkrét kidolgozását.
Az orosz és amerikai elnök legutóbb augusztus 15-én találkozott Alaszkában, az elmendorf-richardsoni katonai bázison. A megbeszéléseket mindkét fél pozitívan értékelte, Putyin pedig megerősítette: Oroszország hosszú távú, stabil békét szeretne, nem ideiglenes fegyverszünetet.