Zelenszkij megfenyegette Brüsszelt: „Nincs más választásunk"

Volodimir Zelenszkij hétfői sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy Kijevnek további két-három évig szüksége lesz az Európai Unió anyagi és katonai támogatására. Az ukrán elnök szerint e nélkül nem tudnák fenntartani a védelmet az orosz erőkkel szemben.

Zelenszkij szerint Ukrajna csak akkor maradhat talpon, ha Európa még éveken át biztosítja a katonai és pénzügyi támogatást

Nem évtizedekig akarunk harcolni, de az európai vezetőknek meg kell mutatniuk, hogy képesek hosszú távon is stabil pénzügyi segítséget nyújtani Ukrajnának

– mondta Zelenszkij, több európai újságíró előtt.

A politikus hozzátette: Brüsszel terve, amely szerint Oroszország befagyasztott vagyonát használnák fel, akár két-három évig is biztosíthatná a szükséges forrásokat.

„Ha a háború egy hónap múlva véget ér, a pénzt az újjáépítésre fordítjuk. Ha nem, akkor fegyverekre. Más lehetőségünk nincs” – fogalmazott az ukrán elnök.

Zelenszkij Trumpnak és Kínának is üzent

A háború negyedik évébe lépve Oroszország folytatja az előrenyomulást, különösen a keleti Pokrovszk város térségében, ahol az ukrán drónok szerint mintegy kétszáz orosz katona tartózkodik. Zelenszkij ezt a települést nevezte Moszkva új fő célpontjának – írja a Kyiv Post.

Az elnök az Egyesült Államok új vezetőjéhez, Donald Trumphoz is fordult, és arra kérte, használja befolyását a kínai elnöknél, Hszi Csin-pingnél, hogy Peking csökkentse Moszkva támogatását.

Ha Kína valóban hajlandó visszafogni az orosz importot, az döntő lépés lehetne a háború lezárása felé

– mondta Zelenszkij, hozzátéve, hogy az amerikai szankciók már most is nyomást gyakorolnak az orosz energiaiparra.