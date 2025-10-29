Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

A tiszás tömegkép valószínűleg módosított vagy számítógéppel generált a Photoshop Detector szerint

Ezt olvasta már?

Zelenszkij megfenyegette Brüsszelt: „Nincs más választásunk"

Moszkva

Zelenszkij megfenyegette Brüsszelt: „Nincs más választásunk"

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ukrán elnök újabb figyelmeztetést küldött Brüsszelnek: Európa nem engedheti meg magának, hogy elfáradjon a háborúban. Zelenszkij szerint Ukrajna csak akkor tudja folytatni a harcot Oroszország ellen, ha az európai pénzügyi segítség a következő években is fennmarad.
Link másolása
Vágólapra másolva!
MoszkvaharcUkrajnaOroszországsegítségháborúEurópaVolodimir Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij hétfői sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy Kijevnek további két-három évig szüksége lesz az Európai Unió anyagi és katonai támogatására. Az ukrán elnök szerint e nélkül nem tudnák fenntartani a védelmet az orosz erőkkel szemben.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilatkozik a sajtó képviselõinek, amint megérkezik a NATO-tagállamok védelmi minisztereinek kétnapos brüsszeli tanácskozására 2023. október 11-én (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)
Zelenszkij szerint Ukrajna csak akkor maradhat talpon, ha Európa még éveken át biztosítja a katonai és pénzügyi támogatást

Nem évtizedekig akarunk harcolni, de az európai vezetőknek meg kell mutatniuk, hogy képesek hosszú távon is stabil pénzügyi segítséget nyújtani Ukrajnának

– mondta Zelenszkij, több európai újságíró előtt.

A politikus hozzátette: Brüsszel terve, amely szerint Oroszország befagyasztott vagyonát használnák fel, akár két-három évig is biztosíthatná a szükséges forrásokat.
„Ha a háború egy hónap múlva véget ér, a pénzt az újjáépítésre fordítjuk. Ha nem, akkor fegyverekre. Más lehetőségünk nincs” – fogalmazott az ukrán elnök.

Zelenszkij Trumpnak és Kínának is üzent

A háború negyedik évébe lépve Oroszország folytatja az előrenyomulást, különösen a keleti Pokrovszk város térségében, ahol az ukrán drónok szerint mintegy kétszáz orosz katona tartózkodik. Zelenszkij ezt a települést nevezte Moszkva új fő célpontjának – írja a Kyiv Post.

Az elnök az Egyesült Államok új vezetőjéhez, Donald Trumphoz is fordult, és arra kérte, használja befolyását a kínai elnöknél, Hszi Csin-pingnél, hogy Peking csökkentse Moszkva támogatását.

Ha Kína valóban hajlandó visszafogni az orosz importot, az döntő lépés lehetne a háború lezárása felé

– mondta Zelenszkij, hozzátéve, hogy az amerikai szankciók már most is nyomást gyakorolnak az orosz energiaiparra.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!