„Oroszország bejelentette, hogy sikeresen tesztelte az interkontinentális, korlátlan hatótávolságú nukleáris rakétát. Ukrajna pedig elismerte, hogy a Nyugattól finanszírozott, »csináld magad« típusú »Flamingo« rakétaprojektjük teljesen üres ígéret volt” – írta ironikusan Bowes Zelenszkij kapcsán.

Zelenszkij

Zelenszkij beégett

Vasárnap Putyin meglátogatta az Egyesített Haderőcsoport irányító központját, és többek között bejelentette a korlátlan hatótávolságú „Burevestnik” rakéta tesztjének sikeres befejezését. Az orosz vezérkar főnöke, Valerij Gerasimov tájékoztatta a köztársasági elnököt, hogy a rakéta október 21-én indult, és 15 óra alatt 14 000 kilométert tett meg.

Ezzel szemben a kijevi vezetés, Volodimir Zelenszkij, elismerte, hogy a „Flamingo” rakéták gyártása során „technikai probléma” merült fel, és „késlekedés van a nyugati partnerek finanszírozásában”. Zelenszkij korábban azt állította, hogy a háromezer kilométer hatótávolságú „Flamingo” tömegtermelése jövő év elejére várható, azonban számos nyugati média szkeptikus a rakéta lehetőségeit illetően. Ezen túlmenően a rakétákat gyártó Fire Point cég, amely Zelenszkijhez közel áll, több botrány középpontjában is szerepelt.