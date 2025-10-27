Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ennél félelmetesebb dolgot még sosem mutatott Putyin! Már most retteg a Nyugat

Vlagyimir Putyin

Csúnyán kinevették Zelenszkijt a csúfondáros bukása után

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ír újságíró, Chey Bowes az X (korábban Twitter) közösségi oldalon megjegyezte, hogy Vlagyimir Putyin „Burevestnik” rakétájának sikeres tesztje után különösen nyilvánvalóvá vált Volodimir Zelenszkij „Flamingo” rakétaprojektjének kudarca.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vlagyimir PutyinFlamingoOroszország

„Oroszország bejelentette, hogy sikeresen tesztelte az interkontinentális, korlátlan hatótávolságú nukleáris rakétát. Ukrajna pedig elismerte, hogy a Nyugattól finanszírozott, »csináld magad« típusú »Flamingo« rakétaprojektjük teljesen üres ígéret volt” – írta ironikusan Bowes Zelenszkij kapcsán.

zelenszkij
Zelenszkij

Zelenszkij beégett

Vasárnap Putyin meglátogatta az Egyesített Haderőcsoport irányító központját, és többek között bejelentette a korlátlan hatótávolságú „Burevestnik” rakéta tesztjének sikeres befejezését. Az orosz vezérkar főnöke, Valerij Gerasimov tájékoztatta a köztársasági elnököt, hogy a rakéta október 21-én indult, és 15 óra alatt 14 000 kilométert tett meg.

Ezzel szemben a kijevi vezetés, Volodimir Zelenszkij, elismerte, hogy a „Flamingo” rakéták gyártása során „technikai probléma” merült fel, és „késlekedés van a nyugati partnerek finanszírozásában”. Zelenszkij korábban azt állította, hogy a háromezer kilométer hatótávolságú „Flamingo” tömegtermelése jövő év elejére várható, azonban számos nyugati média szkeptikus a rakéta lehetőségeit illetően. Ezen túlmenően a rakétákat gyártó Fire Point cég, amely Zelenszkijhez közel áll, több botrány középpontjában is szerepelt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!