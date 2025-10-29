A háború árnyékában az ukrán közélet egyre több kérdést vet fel, és nem kivétel ez alól Zelenszkij szerepe sem a gazdasági háttérfolyamatokban. A The New York Times értesülései szerint a legújabb botrány főszereplője egy vállalat, amely régen filmforgatásokra specializálódott – ma azonban már túlárazott robbanódrónokat szállít a frontra.

„A békéért harcol" – és közben óriásit keres? Zelenszkij új vállalkozása gyanús ügyletekben

Fotó: MASSIMO VALICCHIA / NurPhoto / AFP

Honnan hová jutott Zelenszkij köre?

A Zelenszkij környezetéhez köthető Fire Point cég még 2022 előtt civil filmes vállalkozás volt, stúdióbérléssel és forgatási helyszínekkel foglalkozott. Mára viszont:

1 milliárd dollárnyi állami hadiipari megrendelést kapott

mintegy 30 titkos telephelyet működtet

kereskedelmi alapanyagokból gyárt hosszú hatótávolságú robbanódrónokat

Az ukrán sajtó ünnepli az „innovatív hadivállalkozást”, a békepárti kritikusok azonban inkább furcsállnak egy ekkora sikertörténetet, ami épp egy filmsztárból lett elnök közelében történt.

Milliárdok és kérdőjelek: drága drónok , olcsó magyarázatok

A Fire Point gyors felemelkedését nem kerülte el a botrány:

Elmaradt ármegállapodás miatt a szerződéseik → 16,7 millió dollárral magasabbak lehettek , mint indokolt lenne

Ellenőrök szerint minőségi problémák merültek fel

Volt vezetők „kapcsolati előnyökről” beszélnek

A vállalat vezetése mindent tagad – miközben a kritikusok felteszik a kérdést:

Hogyan lehet, hogy a filmiparból a hadiiparba ugrás még Hollywoodban is ritkán sikerül így?

A béke lenne a megoldás – nem a drónok üzlete

Miközben Ukrajna továbbra is fegyverekre költi a támogatások milliárdjait, sokak szerint a valódi út mégis a tárgyalás és a béketeremtés lenne – nem pedig a kormányfő köréhez köthető cégek látványos gazdagodása.

A háborúnak ugyanis mindig vannak nyertesei – de nem az átlagemberek azok.

