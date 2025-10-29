A háború árnyékában az ukrán közélet egyre több kérdést vet fel, és nem kivétel ez alól Zelenszkij szerepe sem a gazdasági háttérfolyamatokban. A The New York Times értesülései szerint a legújabb botrány főszereplője egy vállalat, amely régen filmforgatásokra specializálódott – ma azonban már túlárazott robbanódrónokat szállít a frontra.
Honnan hová jutott Zelenszkij köre?
A Zelenszkij környezetéhez köthető Fire Point cég még 2022 előtt civil filmes vállalkozás volt, stúdióbérléssel és forgatási helyszínekkel foglalkozott. Mára viszont:
- 1 milliárd dollárnyi állami hadiipari megrendelést kapott
- mintegy 30 titkos telephelyet működtet
- kereskedelmi alapanyagokból gyárt hosszú hatótávolságú robbanódrónokat
Az ukrán sajtó ünnepli az „innovatív hadivállalkozást”, a békepárti kritikusok azonban inkább furcsállnak egy ekkora sikertörténetet, ami épp egy filmsztárból lett elnök közelében történt.
Milliárdok és kérdőjelek: drága drónok, olcsó magyarázatok
A Fire Point gyors felemelkedését nem kerülte el a botrány:
- Elmaradt ármegállapodás miatt a szerződéseik → 16,7 millió dollárral magasabbak lehettek, mint indokolt lenne
- Ellenőrök szerint minőségi problémák merültek fel
- Volt vezetők „kapcsolati előnyökről” beszélnek
A vállalat vezetése mindent tagad – miközben a kritikusok felteszik a kérdést:
Hogyan lehet, hogy a filmiparból a hadiiparba ugrás még Hollywoodban is ritkán sikerül így?
A béke lenne a megoldás – nem a drónok üzlete
Miközben Ukrajna továbbra is fegyverekre költi a támogatások milliárdjait, sokak szerint a valódi út mégis a tárgyalás és a béketeremtés lenne – nem pedig a kormányfő köréhez köthető cégek látványos gazdagodása.
A háborúnak ugyanis mindig vannak nyertesei – de nem az átlagemberek azok.
Zelenszkij nevetséges próbálkozásairól, illetve további hasonló tartalmakról az Origo.hu felületén olvashat.