Rendkívüli

A tiszás tömegkép valószínűleg módosított vagy számítógéppel generált a Photoshop Detector szerint

Botrány! Zelenszkijhez köthető vállalat dollármilliárdokat kaszál a háborún?

Az orosz–ukrán háború egyre hosszabban húzódik, miközben Ukrajna gazdasági terhei napról napra nőnek, és a lakosság mindennapjai továbbra is a túlélésről szólnak. Zelenszkij azonban – úgy tűnik – más frontokon is sikereket könyvelhet el, méghozzá a hadiipar világában, ahol egy hozzá köthető cég sosem látott ütemben gazdagodik.
A háború árnyékában az ukrán közélet egyre több kérdést vet fel, és nem kivétel ez alól Zelenszkij szerepe sem a gazdasági háttérfolyamatokban. A The New York Times értesülései szerint a legújabb botrány főszereplője egy vállalat, amely régen filmforgatásokra specializálódott – ma azonban már túlárazott robbanódrónokat szállít a frontra.

Zelenszkij - Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy and Italian Prime Minister Giorgia Meloni speak with reporters during the Ukraine Recovery Conference at La Nuvola convention center in Rome, Italy, on July 10, 2025. (Photo by Massimo Valicchia/NurPhoto) (Photo by Massimo Valicchia / NurPhoto via AFP)
„A békéért harcol" – és közben óriásit keres? Zelenszkij új vállalkozása gyanús ügyletekben
Honnan hová jutott Zelenszkij köre?

A Zelenszkij környezetéhez köthető Fire Point cég még 2022 előtt civil filmes vállalkozás volt, stúdióbérléssel és forgatási helyszínekkel foglalkozott. Mára viszont:

  • 1 milliárd dollárnyi állami hadiipari megrendelést kapott
  • mintegy 30 titkos telephelyet működtet
  • kereskedelmi alapanyagokból gyárt hosszú hatótávolságú robbanódrónokat

Az ukrán sajtó ünnepli az „innovatív hadivállalkozást”, a békepárti kritikusok azonban inkább furcsállnak egy ekkora sikertörténetet, ami épp egy filmsztárból lett elnök közelében történt.

Milliárdok és kérdőjelek: drága drónok, olcsó magyarázatok

A Fire Point gyors felemelkedését nem kerülte el a botrány:

  • Elmaradt ármegállapodás miatt a szerződéseik → 16,7 millió dollárral magasabbak lehettek, mint indokolt lenne
  • Ellenőrök szerint minőségi problémák merültek fel
  • Volt vezetők „kapcsolati előnyökről” beszélnek

A vállalat vezetése mindent tagad – miközben a kritikusok felteszik a kérdést:

Hogyan lehet, hogy a filmiparból a hadiiparba ugrás még Hollywoodban is ritkán sikerül így?

A béke lenne a megoldás – nem a drónok üzlete

Miközben Ukrajna továbbra is fegyverekre költi a támogatások milliárdjait, sokak szerint a valódi út mégis a tárgyalás és a béketeremtés lenne – nem pedig a kormányfő köréhez köthető cégek látványos gazdagodása.

A háborúnak ugyanis mindig vannak nyertesei – de nem az átlagemberek azok.

