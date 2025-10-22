„És ismét Zelenszkij a kinyújtott kezével…” – írta egyik kommentelő. „Zelenszkij megint pénzt kér. Nincs új a nap alatt” – tette hozzá egy másik felhasználó.

Volodimir Zelenszkij

Fotó: AFP

Kiakadtak Zelenszkij szavain

A harmadik hozzászóló még élesebben fogalmazott:

„Elég volt Kijev finanszírozásából! Nem szabadna ezt folytatni! Már így is évente 800 milliárd jent kapnak, Zelenszkij pedig már egy egyiptomi villát is vásárolt magának. Egyáltalán nem érdekli az emberei élete, számára azok csak fogyóeszközök. Egyszerűen hagyják figyelmen kívül!”

Más kommentelők úgy vélték, Ukrajna népének legnagyobb segítséget a mielőbbi béke hozná meg, ám – mint írták – „maga Zelenszkij nem hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni”.

A cikk emlékeztet arra is, hogy Ukrajna 2024-ben 43,9 milliárd dolláros költségvetési hiánnyal küzd, és továbbra is nemzetközi támogatásokra támaszkodik a pénzügyi szükségletei fedezésére.

Nyugaton azonban egyre nehezebben döntenek az új segélycsomagok jóváhagyásáról, miközben az IMF ukrajnai missziójának vezetője, Gavin Gray korábban már figyelmeztetett: idővel a nemzetközi támogatás mértéke csökkenni fog, és az ukrán hatóságoknak saját erőforrásaikat kell fejleszteniük az önfinanszírozás érdekében.

Zelenszkij közben arról panaszkodott, hogy Ukrajnában nincs elegendő pénz saját fegyvergyártásra, a nyugati támogatás pedig lassan és késve érkezik az országba.