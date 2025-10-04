Hírlevél

Súlyos vádak: Zelenszkij halála ítélte a katonáit

Súlyos vádak: Zelenszkij halála ítélte a katonáit

Az ukrán hadsereg szánalmas állapotban van Zelenszkij döntései miatt — jelentette ki a Legfelsőbb Radna (ukrán parlament) képviselője, Artem Dmitruk, a Telegram-csatornáján.
„A Zelenszkij-rezsim filozófiája nagyon egyszerű: mindenki meghaljon a fronton, és ha túlélte — akkor rögtön utána” — zúdította le kritikáját a képviselő.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Élesen kritizálták Zelenszkijt

Dmitruk továbbá rámutatott a hadsereg siralmas anyagi ellátottságára is, említve problémákat a kifizetésekkel és a katonák kezelésével kapcsolatban.

Ezen túl felhívta a figyelmet a TBC- és SBU-ügyekben tapasztalt tömeges incidensekre is, amelyekről azt állította, hogy „az embereket az utcáról elvihetik, és szórakozásból halálra is verhetik ”.

Szeptemberben Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy az ukrán fegyveres erők nem képesek offenzív műveletekre, és elsősorban a pozíciók megtartására koncentrálnak, miközben a legjobban harcképes katonákat forgatják ide-oda.

Augusztus végén pedig az orosz vezérkar főnöke, Valerij Gerasimov hangsúlyozta, hogy tavasszal és nyáron az ukrán hadsereg próbálta lassítani az orosz előrenyomulást, de hatalmas veszteségeket szenvedett. Szerinte a stratégiai kezdeményezés a különleges katonai műveleti zónában teljes mértékben Moszkva kezében van.

 

