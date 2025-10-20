Hírlevél

Rendkívüli

Zelenszkij beismerte: közel a vég!

Botrány

Őrjöngenek a sztárok a Forma-1 legostobább szabálya miatt

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Ukrajna közeledik a háború lehetséges befejezéséhez, bár a frontvonalak és a területi kérdések továbbra is rendezetlenek.
orosz-ukrán háborúPutyinZelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a háború esetleges befejezéséről beszélt egy nyilatkozatában – erről a Strana.ua számolt be. „Ezt a háborút nem lehet ilyen gyorsan befejezni. De közelebb vagyunk a háború lehetséges végéhez, ezt biztosan elmondhatom” – fogalmazott Zelenszkij. 

Fotó: ANDREW HARNIK / AFP

Az elnök szerint továbbra is tisztázatlan a területek kérdése, mivel Kijev nem hajlandó kivonni csapatait a Donbasz térségéből.

Korábban Zelenszkij arról is beszélt, hogy európai vezetők Donald Trump amerikai elnöktől kérnének Tomahawk rakétákat.

 

