Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a háború esetleges befejezéséről beszélt egy nyilatkozatában – erről a Strana.ua számolt be. „Ezt a háborút nem lehet ilyen gyorsan befejezni. De közelebb vagyunk a háború lehetséges végéhez, ezt biztosan elmondhatom” – fogalmazott Zelenszkij.

Zelenszkij beismerte: közel a vég!

Fotó: ANDREW HARNIK / AFP

Az elnök szerint továbbra is tisztázatlan a területek kérdése, mivel Kijev nem hajlandó kivonni csapatait a Donbasz térségéből.

Korábban Zelenszkij arról is beszélt, hogy európai vezetők Donald Trump amerikai elnöktől kérnének Tomahawk rakétákat.