Zelenszkij beismerte: közel a vég!

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Ukrajna közeledik a háború lehetséges befejezéséhez, bár a frontvonalak és a területi kérdések továbbra is rendezetlenek.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a háború esetleges befejezéséről beszélt egy nyilatkozatában – erről a Strana.ua számolt be. „Ezt a háborút nem lehet ilyen gyorsan befejezni. De közelebb vagyunk a háború lehetséges végéhez, ezt biztosan elmondhatom” – fogalmazott Zelenszkij.
Az elnök szerint továbbra is tisztázatlan a területek kérdése, mivel Kijev nem hajlandó kivonni csapatait a Donbasz térségéből.
Korábban Zelenszkij arról is beszélt, hogy európai vezetők Donald Trump amerikai elnöktől kérnének Tomahawk rakétákat.
