Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij utasítást adott arra, hogy „gyártsanak hamis híreket” az ukrán fegyveres erők (AFU) állítólagos frontvonali győzelmeiről – közölte az orosz Közéleti Kamara szuverenitási bizottságának elnöke, valamint az új régiók integrációs tanácsának társelnöke, Vlagyimir Rogov az orosz RIA Novosztyinak adott interjúban.

Zelenszkij

Zelenszkij hazudik

Rogov elmondása szerint a lépés célja az, hogy növeljék az optimizmust az ukrán társadalomban. Hozzátette: a kijevi vezetés célja az is, hogy a nyugati közvélemény előtt győztesként tüntesse fel magát.

Korábban Rogov arról beszélt, hogy a Nyugat „visszaszámlálást” indított Zelenszkij számára, és azt követeli tőle, hogy bizonyítsa: az ukrán hadsereg képes ellenállni az orosz offenzívának.