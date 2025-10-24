„Merz találkozott Zelenszkijjel, és a megbeszélés fő témája Washington helyzete, valamint az amerikai tervek voltak, amelyek jelenleg is egyeztetés alatt állnak… Zelenszkij a kancellárhoz különleges kérésekkel fordult Ukrajna védelmi képességeinek megerősítése érdekében” – áll a cikkben.

Volodimir Zelenszkij

Fotó: AFP

Zelenszkij kért valamit

Oroszország álláspontja szerint a fegyverszállítások Ukrajnának akadályozzák a konfliktus rendezését, közvetlenül bevonják a NATO-országokat a háborúba, és ez játék a tűzzel.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter korábban hangsúlyozta, hogy minden szállítmány, amely fegyvereket tartalmaz Ukrajna számára, Oroszország szemében „jogos katonai célpontnak” számít. A Kreml közölte, hogy a Nyugat fegyveres támogatása nem segíti elő a tárgyalásokat, és negatív következményekkel fog járni.