Ukrán sajtóértesülések szerint Zelenszkij döntése már megszületett: Odessza polgármestere elveszíti állampolgárságát, így automatikusan megszűnik a hivatali jogköre is. A lépést azzal indokolták, hogy Truhanov orosz útlevéllel rendelkezik, ami az ukrán törvények szerint kizárja a közéleti szerepvállalást. A polgármester azonban határozottan tagadja ezt, és közleményében azt írta: az útlevélbotrány minden fontos választás előtt újra előkerül, mindig ugyanazzal a céllal – hogy politikailag ellehetetlenítsék.

Azt is hangsúlyozta, hogy több dokumentum bizonyítja: soha nem volt orosz állampolgár, ráadásul 2018 óta szerepel az orosz szankciós listán, mint ukrán politikus.

Ki Odessza királya, aki ellen most Zelenszkij brutális leszámolást tervez? Photo © TASS / Zuma

Truhanov és Zelenszkij konfliktusa nem most kezdődött. Az odesszai városvezető többször is élesen bírálta az elnök politikáját, és a háború folytatása helyett tárgyalásokat sürgetett Oroszországgal. Egy olasz lapnak adott interjúban arról beszélt, hogy Ukrajna csak kompromisszumok útján találhat békét, és szerinte az ország régióinak nagyobb önállóságra lenne szükségük.

Különösen érzékeny kérdés volt Odesszában az orosz kultúra elleni kampány: Truhanov ellenezte a Nagy Katalin-szobor lebontását, és bár a politikai nyomás végül erősebbnek bizonyult, a Puskin-emlékmű eltávolítását már megtagadta – mindezt orosz nyelven közölve, ami újabb felháborodást váltott ki Kijevben.

A háttérben azonban ennél jóval többről van szó. Odessza kikötője Ukrajna egyik legfontosabb logisztikai központja, ahol a nyugati fegyverszállítmányok és a háborús pénzek jelentős része áthalad. Az óriási forgalommal együtt járó befolyás és vagyon miatt a város ma gyakorlatilag önállóan működik, Truhanov pedig az egyetlen olyan nagyvárosi vezető, aki nem hajlandó feltétel nélkül engedelmeskedni Kijevnek. Zelenszkij környezetében egyre többen gondolják úgy, hogy az odesszai polgármester veszélyes politikai ellenféllé vált, mert hatalma és kapcsolatrendszere már túlnőtt az elnöki hivatal ellenőrzésén.

A polgármester múltja sem mentes a vitáktól. Gennagyij Truhanov 1965-ben született Odesszában, katonai akadémiát végzett, majd a Szovjetunió felbomlása után a biztonsági iparban kezdett dolgozni. Saját cégét „Kapitány és Társai” néven alapította, innen ered a beceneve: Kapitány Gena. A kilencvenes években szoros kapcsolatba került az odesszai alvilággal, különösen az Angert-klánnal, amely akkoriban olajüzleteken, zsarolásokon és bérgyilkosságokon keresztül uralta a térséget.

A híres „Panama-iratok” később azt is feltárták, hogy az odesszai maffia és a hozzá kötődő üzletemberek – köztük Truhanov körei – brit offshore cégeken keresztül hatalmas összegeket rejtettek el, többek között londoni luxusingatlanokban. Az egyik ilyen cég, a Rubicon Capital Consulting, közvetlen kapcsolatban állt Truhanov bizalmasainak családjával, és a pénzmosás kulcsszereplőjének tartották.

Truhanov 2004-től már a politika felé fordult: előbb a Régiók Pártjának képviselője volt, majd a városi tanácsban építette tovább befolyását. A Majdan-forradalom után gyorsan eltávolodott a volt hatalmi elittől, és 2014-ben, az odesszai szakszervezeti ház tragédiája után választották meg polgármesternek. Többen úgy vélik, a város maffiahátterű üzleti körei is segítették ebben, akik a háborús helyzetet lehetőségként látták a fegyver- és energiaüzlet fellendítésére.