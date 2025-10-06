Zelenszkij kemény üzenetet küldött Orbán Viktornak

Az ukrán elnök hozzátette: két lehetséges út van a csatlakozás előmozdítására. Az egyik, hogy a csatlakozási eljárást módosítják, ebben az esetben elsősorban a hollandokat és más országokat keresnének meg a támogatásért. A másik, hogy a hagyományos eljárás szerint haladnak, és minden érintett országnak nyomást kell gyakorolnia Orbán Viktorra a folyamat felgyorsítása érdekében.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy sajtótájékoztatón

Fotó: Genya Savilov / AFP

Zelenszkij az EU csatlakozás kapcsán üzent

Korábban a holland kormány elutasította, hogy Ukrajna megkerülje Magyarországot az EU-csatlakozásban. A holland miniszterelnök, Dijk Schoff hangsúlyozta, hogy fontos megoldást találni, de az nem történhet úgy, hogy figyelmen kívül hagyják a tagállamok egyetértését.