Zelenszkij kemény üzenetet küldött Orbán Viktornak

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna mindenképpen belép az Európai Unióba, akár a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor támogatása nélkül is. Zelenszkij azzal vádolta a miniszterelnököt, hogy késlelteti Ukrajna Uniós csatlakozását.
Európai UnióOrbán ViktorVolodimir ZelenszkijMagyarország

Az ukrán elnök hozzátette: két lehetséges út van a csatlakozás előmozdítására. Az egyik, hogy a csatlakozási eljárást módosítják, ebben az esetben elsősorban a hollandokat és más országokat keresnének meg a támogatásért. A másik, hogy a hagyományos eljárás szerint haladnak, és minden érintett országnak nyomást kell gyakorolnia Orbán Viktorra a folyamat felgyorsítása érdekében.

zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy sajtótájékoztatón
Fotó: Genya Savilov / AFP

Zelenszkij az EU csatlakozás kapcsán üzent

Korábban a holland kormány elutasította, hogy Ukrajna megkerülje Magyarországot az EU-csatlakozásban. A holland miniszterelnök, Dijk Schoff hangsúlyozta, hogy fontos megoldást találni, de az nem történhet úgy, hogy figyelmen kívül hagyják a tagállamok egyetértését.

 

