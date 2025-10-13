Zelenszkij megnevezte az Oroszországot elpusztító fegyverét

Zelenszkij Telegram-bejegyzésében számolt be arról, hogy ismét telefonon beszélt Donald Trumppal, az Egyesült Államok elnökével – két napon belül már másodszor. A tárgyalás fő témája a légvédelem megerősítése és a hadsereg hatótávolságának növelése volt – írja a Lenta.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Zelenszkij és Trump ismét egyeztettek

Látjuk és halljuk, hogy Oroszország tart ettől. Az amerikaiak adhatnak nekünk Tomahawkokat, és ez a fajta nyomás működhet. Megbeszéltük az energetikai kérdéseket is, gázról is szó volt – bízom az eredményben

– írta az ukrán vezető.

Az ukrán elnök közölte azt is, hogy Emmanuel Macron francia elnökkel is tárgyalt, akit tájékoztatott a Tomahawk-megbeszélésekről.

A Tomahawk cirkálórakéták több mint 2400 km-es (kb. 1500 mérföld) hatótávolságukkal képesek lennének mélyen az orosz területekbe csapást mérni, ami Moszkva szerint vörös vonal.

Korábban Vlagyimir Putyin is figyelmeztetett: ha Ukrajna amerikai rakétákat vetne be orosz célpontok ellen, azzal „visszafordíthatatlan következményeket” idézne elő az orosz–amerikai kapcsolatokban.