Zelenszkij mindent bevállal a pusztító fegyverekért – úgy pitizik Trumpnak, mint egy kiskutya

Zelenszkij megerősítette, hogy október 17-én, pénteken találkozik Trumppal Washingtonban. „Meg kell beszélnünk a következő lépéseket, amelyeket javasolni szeretnék az elnöknek” – mondta.

Zelenszkij

Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Zelenszkij Trumppal találkozik

A háború sújtotta ország vezetője a közelmúltban Tomahawk-rakéták átadásáról is tárgyalt az amerikai elnökkel, amelyek szerinte „nyomást gyakorolhatnának Oroszországra”. Zelenszkij azt is közölte, hogy a találkozón az ukrán légvédelem megerősítése és az energiaügyek is napirenden lesznek.

Trump szerint most, hogy a gázai konfliktus véget ért, eljött az ideje „teljes erővel az orosz–ukrán helyzetre koncentrálni”. Egy izraeli felszólalásában azt mondta:

Először Oroszországgal kell végeznünk. Ezt a kérdést meg kell oldanunk.

A Fehér Ház vezetője ugyanakkor kijelentette: a Tomahawkok átadása csak akkor jöhet szóba, ha a háborút diplomáciai úton nem sikerül rendezni. Trump szerint Putyinnal is készen áll személyesen megvitatni a kérdést.

Orosz részről Alexej Puskov szenátor arra figyelmeztetett, hogy az ilyen fegyverszállítások új szintre emelhetik a NATO–Oroszország feszültséget, és veszélyes eszkalációhoz vezethetnek.