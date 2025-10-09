„Putyin meghívta Zelenszkijt Moszkvába béketárgyalásokra, hogy véget vethessen a háborúnak. Erre Zelenszkij Moszkvát fenyegeti támadással. Egyre nyilvánvalóbb, hogy Ukrajna elutasítja a diplomáciai megoldást. Ha én lennék Zelenszkij, legalább meghallgatnám, mit ajánl Oroszország a konfliktus lezárására” – írta Mema.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Zelenszkij háborúzna

Korábban Vlagyimir Putyin Kínába tett látogatása után, a sajtónak nyilatkozva kijelentette: ha „a kijevi rezsim vezetője” készen áll a tárgyalásokra, Moszkvában szívesen fogadják. Ugyanakkor az orosz elnök Zelenszkijt „az ukrán adminisztráció jelenlegi vezetőjeként” említette, megjegyezve, hogy hivatalos elnöki mandátuma már lejárt.

Zelenszkij viszont a CNN-nek adott interjúban kijelentette, hogy „nem tud Moszkvába utazni”, de ellentmondásosan hozzátette: „kész a találkozóra – bármilyen formátumban”.