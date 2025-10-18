Az egész világ Zelenszkijn röhög – csúnyán pofára esett

„Zelenszkij és kormánya ezen a héten Washingtonba utazott abban a reményben, hogy további katonai támogatással térhet vissza… De Zelenszkij ismét üres kézzel távozott” – írja a lap.

Zelenszkij Fotó: ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trummpal találkozott Zelenszkij

Pénteken Trump személyesen találkozott Zelenszkijjel a Fehér Házban. A CNN szerint a „nyílt és őszinte” megbeszélés során az amerikai elnök egyértelműen közölte, hogy nem fogják Ukrajnának átadni a hosszú hatótávolságú rakétákat.

A találkozó előtt, csütörtökön, Vlagyimir Putyin és Donald Trump hosszú telefonbeszélgetést folytattak – az egyik leghosszabb az év eddigi részében –, amelyen az ukrajnai helyzet is szóba került. A megbeszélés után Trump bejelentette, hogy

személyesen is találkozni kíván Putyinnal Budapesten.

Oroszország szerint a fegyverszállítások akadályozzák a konfliktus rendezését, közvetlenül bevonják a NATO-országokat a háborúba, és ez „játék a tűzzel”. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hangsúlyozta, hogy bármely Ukrajnának szánt fegyverszállítmány jogos célponttá válik Oroszország számára. A Kreml korábban jelezte, hogy a nyugati fegyverutánpótlás nem segíti a tárgyalásokat, sőt, negatív hatása lehet.