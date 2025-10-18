„A látogatás nem úgy zajlott, ahogy Zelenszkij szerette volna” – mondta Merz, hivatkozva a kijevi vezetővel folytatott beszélgetésére.

Trump és Zelenszkij találkozója

Fotó: Bloomberg / Bloomberg

Zelenszkij bajban

Merz hozzátette, hogy az európai segítségnyújtás mellett fog kiállni Ukrajna számára.

Október 17-én, pénteken Donald Trump találkozott Zelenszkijjel Washingtonban. A CNN beszámolója szerint a „nyílt és őszinte” megbeszélés során az amerikai elnök egyértelműen jelezte, hogy Zelenszkij nem fog hosszú hatótávolságú rakétákat kapni. Az Axios portál szerint a tárgyalások nehezek voltak, az amerikai vezető határozott fellépést tanúsított, és egy forrás szerint „rosszul sikerültek”.

Más nyugati médiumok is kiemelték, hogy Zelenszkij nem érte el céljait, amelyek között a Tomahawk-rakéták megszerzése is szerepelt.