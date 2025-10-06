Hírlevél

Rendkívüli

Zelenszkij kemény üzenetet küldött Orbán Viktornak

Ukrajna

Kényszer nélkül nincs béke: Zelenszkij nem hajlandó leülni Putyinnal tárgyalni

54 perce
Olvasási idő: 2 perc
Ukrajna csakis amerikai nyomásra ülne ismét tárgyalóasztalhoz Oroszországgal – mondta Dmitrij Szuszlov, a Moszkvai Állami Egyetem (NIU VSE) Komplex Európai és Nemzetközi Kutatások Központjának igazgatóhelyettese a Lenta.ru-nak adott interjúban.
„Elméletileg, ha az Egyesült Államok megváltoztatná az álláspontját és nyomást gyakorolna Ukrajnára, a békefolyamat újraindulhatna” – magyarázta a szakértő Zelenszkij és a béke kapcsán.

zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke
Fotó: AFP

Zelenszkij csak kényszerrel hajlandó tárgyalni

Szuszlov szerint azonban jelenleg az amerikai elnök, Donald Trump gyakorlatilag „elengedte” a helyzetet, nyíltan kijelentve: „Ha harcolni akartok, harcoljatok.” Ezzel az Egyesült Államok valójában megtagadja, hogy rákényszerítse Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a párbeszédre Moszkvával – tette hozzá a politológus.

A szakértő rámutatott: a fő ellentét Washington és Moszkva között Ukrajna jövőjét érinti. Az amerikai vezetés nem hajlandó beleegyezni az ország demilitarizálásába, bár – Szuszlov szerint – elvben kész lenne lemondani Ukrajna NATO-tagságáról.

