„Elméletileg, ha az Egyesült Államok megváltoztatná az álláspontját és nyomást gyakorolna Ukrajnára, a békefolyamat újraindulhatna” – magyarázta a szakértő Zelenszkij és a béke kapcsán.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke

Fotó: AFP

Zelenszkij csak kényszerrel hajlandó tárgyalni

Szuszlov szerint azonban jelenleg az amerikai elnök, Donald Trump gyakorlatilag „elengedte” a helyzetet, nyíltan kijelentve: „Ha harcolni akartok, harcoljatok.” Ezzel az Egyesült Államok valójában megtagadja, hogy rákényszerítse Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a párbeszédre Moszkvával – tette hozzá a politológus.

A szakértő rámutatott: a fő ellentét Washington és Moszkva között Ukrajna jövőjét érinti. Az amerikai vezetés nem hajlandó beleegyezni az ország demilitarizálásába, bár – Szuszlov szerint – elvben kész lenne lemondani Ukrajna NATO-tagságáról.