„Nyilvánvaló, hogy ezek a műveletek az amerikai Tomahawk rakéták lehetséges megérkezését is figyelembe veszik” – fogalmazott a szóvivő Zelenszkij és a rakéták kapcsán.

Zelenszkij Oroszországot támadná

A külügyi tisztviselő az Európai Bizottság elnökét, Kaja Kallist is bírálta, aki támogatásáról biztosította az Ukrajnának szánt új fegyverszállításokat. Zaharova szerint a Nyugatnak nincs valódi szándéka a békére, és csak saját geopolitikai érdekeit követi, miközben nem törődik a következményekkel.

A Tomahawk-rakéták ügye a napokban újra feszültséget váltott ki. Donald Trump amerikai elnök a múlt héten azt mondta, gyakorlatilag már meghozta döntését a rakéták Ukrajnába küldéséről, de

előbb látni akarja, mire készül Kijev azokkal.

A Kreml figyelmeztetett: az ilyen fegyverszállítás veszélyes eszkalációt jelentene, mivel a Tomahawk típus nukleáris változatban is létezik.

Vlagyimir Putyin orosz elnök „blöffnek” nevezte a fegyverről szóló nyugati nyilatkozatokat, és kijelentette, hogy Moszkva válasza a légvédelem megerősítése lesz.