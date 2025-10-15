Hírlevél

Rendkívüli!

Elszabadultak az indulatok: Trump odaszúrt, Putyin nem maradt adós a válasszal

Tomahawk

Zelenszkij nem titkolja: terrortámadásra készül Oroszország ellen

1 órája
Zaharova szerint Volodimir Zelenszkij október 8-án közzétett videóüzenetében arról beszélt, hogy jóváhagyta az ukrán titkosszolgálat, az SZBU új műveleti terveit Oroszország ellen.
„Nyilvánvaló, hogy ezek a műveletek az amerikai Tomahawk rakéták lehetséges megérkezését is figyelembe veszik” – fogalmazott a szóvivő Zelenszkij és a rakéták kapcsán.

Zelenszkij
Zelenszkij.
Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Zelenszkij Oroszországot támadná

A külügyi tisztviselő az Európai Bizottság elnökét, Kaja Kallist is bírálta, aki támogatásáról biztosította az Ukrajnának szánt új fegyverszállításokat. Zaharova szerint a Nyugatnak nincs valódi szándéka a békére, és csak saját geopolitikai érdekeit követi, miközben nem törődik a következményekkel.

A Tomahawk-rakéták ügye a napokban újra feszültséget váltott ki. Donald Trump amerikai elnök a múlt héten azt mondta, gyakorlatilag már meghozta döntését a rakéták Ukrajnába küldéséről, de 

előbb látni akarja, mire készül Kijev azokkal.

A Kreml figyelmeztetett: az ilyen fegyverszállítás veszélyes eszkalációt jelentene, mivel a Tomahawk típus nukleáris változatban is létezik.

Vlagyimir Putyin orosz elnök „blöffnek” nevezte a fegyverről szóló nyugati nyilatkozatokat, és kijelentette, hogy Moszkva válasza a légvédelem megerősítése lesz.

