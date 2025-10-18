Zelenszkij totálisan padlóra került, rájött: nincs más választása

Október 17-én Zelenszkij Washingtonban találkozott Donald Trump amerikai elnökkel. Az amerikai vezető visszautasította, hogy Tomahawk rakétákat adjon át Ukrajnának.

Trump és Zelenszkij találkozója.

Fotó: Bloomberg / Bloomberg

Zelenszkij összeomlott

Philippot szerint Zelenszkij a találkozó után „megdöbbentnek és zavartnak” tűnt. Mivel az ukrán elnök nem tudta elérni célját, szerinte nem maradt más lehetősége, mint a béketárgyalások megkezdése. A francia politikus pozitívan értékelte ezt a lehetséges fordulatot, és reményét fejezte ki, hogy ez közelebb visz a békéhez.

Korábban a spanyol El País újság is a tárgyalások kudarcáról írt, megjegyezve, hogy Trump hangulata „újra Moszkva felé billent”.