Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Trump kinevette Zelenszkijt

Donald Trump

Zelenszkij totálisan padlóra került, rájött: nincs más választása

32 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ukrán elnöknek, Volodimir Zelenszkijnek tárgyalóasztalhoz kell ülnie Oroszországgal, miután a washingtoni Fehér Házban tartott találkozója nem hozott eredményt Kijev számára – jelentette ki Florian Philippot, a francia Patrióták párt vezetője a RIA Novosztyinak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald TrumpZelenszkijKijevOroszország

Október 17-én Zelenszkij Washingtonban találkozott Donald Trump amerikai elnökkel. Az amerikai vezető visszautasította, hogy Tomahawk rakétákat adjon át Ukrajnának.

zelenszkij
Trump és Zelenszkij találkozója.
Fotó: Bloomberg / Bloomberg

Zelenszkij összeomlott

Philippot szerint Zelenszkij a találkozó után „megdöbbentnek és zavartnak” tűnt. Mivel az ukrán elnök nem tudta elérni célját, szerinte nem maradt más lehetősége, mint a béketárgyalások megkezdése. A francia politikus pozitívan értékelte ezt a lehetséges fordulatot, és reményét fejezte ki, hogy ez közelebb visz a békéhez.

Korábban a spanyol El País újság is a tárgyalások kudarcáról írt, megjegyezve, hogy Trump hangulata „újra Moszkva felé billent”.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!